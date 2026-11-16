Tổng thống Donald Trump phản đối lệnh tạm dừng dự án cải tạo sân golf tại Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 chỉ trích quyết định của một thẩm phán liên bang yêu cầu tạm dừng trong hai tuần dự án cải tạo sân golf công cộng lâu đời tại thủ đô Washington. Ông tuyên bố chính quyền sẽ lập tức kháng cáo nhằm tiếp tục kế hoạch nâng cấp sân golf East Potomac thành địa điểm tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích quyết định của Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực

﻿Ana Reyes yêu cầu tạm dừng trong hai tuần dự án cải tạo sân golf công cộng lâu đời tại

﻿thủ đô Washington. Ảnh tư liệu: AP

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump gọi phán quyết của Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực Ana Reyes là một quyết định "mang tính chính trị và gây tổn hại nghiêm trọng". Ông cho biết chính quyền sẽ ngay lập tức kháng cáo theo thủ tục khẩn cấp đối với lệnh hạn chế tạm thời được ban hành ngay trước thời điểm sân golf East Potomac Golf Links dự kiến đóng cửa trong 15 tháng để cải tạo.

Theo ông Trump, sân golf bên bờ sông Potomac đã xuống cấp nghiêm trọng và cần được nâng cấp. Trong suốt cuối tuần, ông liên tục đăng tải hình ảnh về tình trạng cơ sở vật chất tại đây để bảo vệ kế hoạch của mình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ thông báo công việc cải tạo sẽ bắt đầu vào ngày 15/11, bất chấp vụ kiện do tổ chức bảo tồn di sản DC Preservation League và hai người chơi golf địa phương khởi xướng từ tháng 2.

Các nguyên đơn cho rằng kế hoạch của ông Trump sẽ làm thay đổi tính chất của sân golf công cộng vốn dễ tiếp cận và có thể khiến chi phí chơi golf vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. Tổng thống Trump bác bỏ lập luận này. Nhóm khởi kiện đề nghị tòa án ra lệnh tạm dừng thi công, cho rằng việc đóng cửa sân golf và triển khai dự án sẽ gây ra "tổn hại không thể khắc phục đối với các nguyên đơn và lợi ích công cộng".

Dự án cải tạo sân golf East Potomac là một trong nhiều kế hoạch xây dựng và chỉnh trang thủ đô Washington được Tổng thống Trump thúc đẩy. Những dự án khác bao gồm một cổng vòm tưởng niệm quy mô lớn, phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng và các công trình liên quan đến Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy.

Phán quyết của Thẩm phán Reyes cũng là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ kiện nhằm vào các dự án xây dựng do Tổng thống Trump đề xuất, với một số quyết định của tòa án được đưa ra chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến khởi công. Phán quyết mới nhất của toà án có hiệu lực đến ngày 28/11.