Trại giam Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ IX năm 2026

Sáng 22/10, Trại giam Quảng Ninh tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ IX, năm 2026 với sự tham gia của 70 phạm nhân tiêu biểu cùng thân nhân, đại diện cho gần 3.300 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và thân nhân phạm nhân đã nghe Ban Giám thị Trại giam báo cáo tóm tắt kết quả công tác giáo dục, cải tạo, tổ chức lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân. Trong đó nhấn mạnh về vai trò quan trọng của mỗi gia đình trong việc động viên phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, tích cực cải tạo để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà hỗ trợ nhân dịp hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ IX.

Hội nghị cũng đã lắng nghe phát biểu của đại diện phạm nhân bày tỏ quyết tâm cải tạo, phấn đấu sau thời gian chấp hành án; tổ chức cho đại diện các gia đình đi thăm cơ sở hạ tầng sinh hoạt trong Trại; phát động ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng và trao trợ cấp cho 91 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá các suất quà hơn 18 triệu đồng).

Việc tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân được Trại giam Quảng Ninh duy trì hằng năm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục; giúp phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.