Tiếp thêm điểm tựa tái hòa nhập cộng đồng

Xác định tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tái phạm, tái nghiện, bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách thiết thực, giúp những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội làm lại cuộc đời.

Quảng Ninh hiện có trên 1.200 người nghiện có hồ sơ quản lý, hơn 400 người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và hơn 600 người thuộc diện quản lý sau cai. Với những người từng lỡ bước, có được việc làm ổn định cùng nguồn sinh kế tự nuôi sống bản thân và gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất để họ xóa bỏ mặc cảm, vững vàng tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Công an phường Bãi Cháy thường xuyên quan tâm, động viên anh Phan Văn Hà, phường Bãi Cháy.

Sau nhiều năm phụ thuộc vào ma túy, anh Phan Văn Hà, phường Bãi Cháy, đã từng bước gây dựng lại cuộc sống bằng một xưởng sản xuất đá sạch. Khoản vay ưu đãi 200 triệu đồng từ chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù giúp anh có thêm nguồn lực đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất. "Sau khi cai nghiện trở về, tôi chủ yếu làm việc tự do, ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống bấp bênh, nhiều lúc không tránh khỏi nản lòng. Được gia đình, chính quyền địa phương động viên và hỗ trợ vay vốn mở xưởng đá sạch, tôi có thêm động lực để bắt đầu lại. Hiện xưởng đã có nhiều khách hàng đặt mua, tôi kỳ vọng trong vòng 2 năm có thể thu hồi vốn, trả được khoản vay và tiếp tục phát triển sản xuất" - anh Hà chia sẻ.

Anh Hà là một trong nhiều trường hợp đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn chính sách. Tính đến hết tháng 5/2026, Quảng Ninh có 219 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ và tạo việc làm. Nguồn vốn không chỉ giúp người vay có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tạo thêm niềm tin để họ vượt qua mặc cảm, tự tin lao động và chủ động xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, 41 người đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổng số tiền 3,51 tỷ đồng; 62 người thực hiện trả nợ một phần với số tiền hơn 1,174 tỷ đồng. Có thể thấy, nguồn vốn đang được sử dụng đúng mục đích, đồng thời phản ánh sự nỗ lực của những người từng lầm lỡ trong hành trình đứng lên từ chính đôi tay của mình.

Công an phường Cao Xanh hỗ trợ các thủ tục vay vốn cho người sau cai nghiện.

Cùng với hỗ trợ vốn, các ngành, đơn vị và chính quyền địa phương cũng chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, tạo điều kiện để người hoàn lương và người sau cai có cơ hội làm việc ổn định. Một hướng đi thiết thực đang được triển khai là gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, thời gian qua, Công an Quảng Ninh đã trực tiếp làm việc với các đơn vị ngành Than, trong đó Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia đào tạo nghề khai thác mỏ cho học viên sau cai nghiện. Các doanh nghiệp tạo điều kiện miễn học phí, bố trí chỗ ở, hỗ trợ tiền lương trong thời gian học và tiếp nhận công nhân làm việc sau khi tốt nghiệp.

Với những học viên sau cai, có một nghề để học, một công việc để làm và một nơi sẵn sàng đón nhận có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, đó còn là điểm tựa để họ rèn luyện, thay đổi và từng bước lấy lại sự tự tin. Trong môi trường lao động có kỷ luật, được ghi nhận bằng chính kết quả công việc, những người từng lầm lỡ có thêm động lực để tránh xa ma túy, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi một người có việc làm ổn định, có thu nhập chính đáng và cảm nhận được sự tin tưởng của cộng đồng, con đường trở về với cuộc sống bình thường sẽ rộng mở hơn.

Có thể khẳng định, khi xã hội cùng đồng hành, người từng lầm lỡ được trao cơ hội và được nhìn nhận bằng những nỗ lực hôm nay, họ sẽ có thêm động lực để làm lại cuộc đời, từng bước trở về và sống có ích với cộng đồng.