Trao nguồn vốn vay ưu đãi cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Móng Cái 2 phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Móng Cái thực hiện giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ gia đình có người sau cai nghiện chấp hành xong quyết định quản lý tại địa phương để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội LHPN phường trực tiếp quản lý và phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội Móng Cái cho hộ gia đình anh V.T.M ở khu Thác Hàn vay 180 triệu đồng để thực hiện mô hình kinh doanh bát đĩa sạch. Hộ anh V.T.M đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và nhận giải ngân số tiền 180 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách dành cho người sau cai nghiện ma túy.

Việc tiếp cận nguồn vốn kịp thời không chỉ giải quyết khó khăn về tài chính ban đầu mà còn tạo động lực lớn giúp người sau cai nghiện xóa bỏ tự ti, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng và phòng ngừa nguy cơ tái nghiện.

Hội LHPN phường Móng Cái 2 trao nguồn vốn vay ưu đãi cho anh V.T.M thực hiện mô hình kinh doanh bát đĩa sạch

Với nhiều cơ chế ưu đãi và quy trình thuận lợi, chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn tạo động lực để người vay vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Được biết, thời gian qua, Hội LHPN phường Móng Cái 2 luôn xác định công tác đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Hội đã tích cực rà soát nhu cầu, tuyên truyền sâu rộng các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, đồng thời cử cán bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định vai trò của Hội LHPN phường Móng Cái 2 trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng an toàn, phát triển.