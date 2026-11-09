Trao tặng “Tủ sách pháp luật” nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11, Tòa án nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh đã trao tặng "Tủ sách pháp luật" cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 9/11.

Đồng chí Hoàng Việt Thành, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh, trao tặng "Tủ sách pháp luật" cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1 trực thuộc UBND phường Móng Cái 1, là đơn vị có nhiều chức năng nhiệm vụ, trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa cơ sở và các hoạt động tuyên truyền của địa phương.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Tòa án nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh đã trao tặng Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1 một "Tủ sách pháp luật" với nhiều cuốn sách về pháp luật, văn hóa, giáo dục, kỹ năng sống…, nhằm góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, nhân dân và học sinh tại địa bàn. Qua đó, phục vụ học tập, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, nâng cao nhận thức và tạo cơ hội cho các tầng lớp nhân dân, học sinh hiểu biết, tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hóa - xã hội; chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

Được biết, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh được thành lập và có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 10 đơn vị hành chính xã, phường thuộc TP Quảng Ninh gồm: Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Cái Chiên, Hải Sơn, Hải Ninh, Vĩnh Thực, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3. Những năm qua, đơn vị đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hệ thống tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, giữ vững trật tự xã hội và xây dựng niềm tin trong nhân dân.