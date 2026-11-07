Hơn 100 đơn vị lữ hành khảo sát du lịch Móng Cái

Trong 2 ngày (6-7/11), đoàn famtrip với sự tham gia của 100 đơn vị lữ hành đã tổ chức khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm, điểm đến du lịch tiêu biểu tại phường Móng Cái 1, 2 để tìm hiểu tiềm năng, xây dựng tour tuyến và mở rộng kết nối thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế.

Các đơn vị lữ hành ký kết hợp tác với Khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort.

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát tại Khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort; tham quan các điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như: Đình Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, vành đai biên giới, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, sân golf Móng Cái và các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Các thành viên trong đoàn còn trực tiếp trải nghiệm chương trình “Một ngày làm ngư dân” trên bãi biển Trà Cổ, tìm hiểu đời sống lao động, văn hóa bản địa và những nét đặc trưng trong sinh hoạt của cư dân vùng biển.

Đoàn tham quan, chụp hình lưu niệm tại đình Trà Cổ.

Bên cạnh khảo sát các sản phẩm hiện có, đoàn famtrip cũng dành thời gian tìm hiểu khả năng xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng, kết nối Móng Cái với những điểm đến hấp dẫn trong nước, đồng thời kết hợp hành trình khám phá Trung Quốc. Đây được xem là hướng khai thác có nhiều tiềm năng, phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế, hệ thống hạ tầng giao thông và hoạt động du lịch qua biên giới của các địa phương vùng biên.

Đoàn khảo sát tại khu vực Mũi Sa Vĩ.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin thực tế về chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối điểm đến và những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng của địa phương, từ đó nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách.