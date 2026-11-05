Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW tại Đồn BPCKQT Móng Cái

Ngày 4/11, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ II, làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát, nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Móng Cái.

Đồng chí Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ II, phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia làm việc với Đoàn công tác có Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, cùng lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của đơn vị và lãnh đạo Đồn BPCKQT Móng Cái.

Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác tập trung tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Một nội dung được đoàn quan tâm là kết quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo Đồn BPCKQT Móng Cái báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 16-QĐ/TW.

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đợt khảo sát nhằm ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết để có cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển địa bàn, nâng cao đời sống người dân biên giới.