Tuần lễ Nobel 2026 khởi màn với giải Y sinh

Ngày 5/10, Tuần lễ Nobel 2026 chính thức bắt đầu tại Stockholm, Thụy Điển, với việc công bố chủ nhân giải Nobel Y sinh, mở màn cho chuỗi công bố các giải thưởng danh giá trong những ngày tới.

Cận cảnh huy chương Giải Nobel tại Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) ở Bethesda, bang Maryland. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, sau giải Y sinh, giải Nobel Vật lý sẽ được công bố vào ngày 6/10, tiếp đó là giải Nobel Hóa học ngày 7/10 và giải Nobel Văn học ngày 8/10.

Đến ngày 9/10, tâm điểm Nobel sẽ chuyển sang Oslo, Na Uy, nơi chủ nhân giải Nobel Hòa bình được xướng tên. Đây là giải duy nhất trong hệ thống Nobel được công bố và trao tại Na Uy, trong khi các giải thưởng còn lại được công bố tại Thụy Điển.

Tuần lễ Nobel 2026 khép lại với giải thưởng Kinh tế được công bố ngày 12/10. Giải thưởng này được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển thành lập năm 1968 và thường được gọi là Nobel Kinh tế.

Về giá trị giải thưởng, số tiền thưởng phụ thuộc vào nguồn thu của Quỹ Nobel. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày giải thưởng đầu tiên được trao, Quỹ Nobel năm nay quyết định nâng mức tiền thưởng dành cho các chủ nhân giải Nobel 2026 lên 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD) cho mỗi hạng mục, tăng 1 triệu kronor so với năm 2025. Theo Quỹ Nobel, khoản tiền thưởng sẽ được chia đều nếu một giải có từ hai người đoạt giải trở lên.

Sau 125 năm kể từ lần đầu tiên được trao vào năm 1901, giải Nobel đã được trao cho hơn 1.000 cá nhân và tổ chức, ghi nhận những bước tiến quan trọng của nhân loại trong nhiều lĩnh vực.