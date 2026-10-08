Nhà thơ Canada Anne Carson thắng giải Nobel Văn học

Tối 8/10 (theo giờ Việt Nam), Giải Nobel Văn học 2026 đã được trao cho nhà thơ Canada Anne Carson, vì sự nghiệp sáng tác “táo bạo và giàu tính sáng tạo, trong cuộc đối thoại hóm hỉnh với truyền thống cổ điển đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại”.

Nhà thơ Canada Anne Carson. Ảnh: AP.

Bà Ingrid Carlberg, Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, cho biết Carson đang ở Iceland và “lắng nghe tiếng gió” khi Viện Hàn lâm gọi điện thông báo giải thưởng.

Sinh tại Toronto, Carson thường khai thác các chủ đề và câu chuyện từ văn học Hy Lạp và La Mã cổ đại, kết hợp thơ, tiểu luận và hư cấu trong các tác phẩm. Hầu hết sáng tác của Carson tập trung vào điểm giao giữa sự say mê ngôn từ của một nhà ngữ văn học và khát vọng tìm kiếm những ý nghĩa mới của một nhà thơ. Các tác phẩm nổi bật của bà gồm Eros the Bittersweet; tiểu thuyết thơ Autobiography of Red; Men in the Off Hours, tập thơ và văn xuôi từng giành Giải Thơ Griffin của Canada năm 2001; và Norma Jeane Baker of Troy.

Năm nay, tiền thưởng Nobel là 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD) cho mỗi giải, tăng 1 triệu kronor so với năm ngoái.

Giải Nobel Văn học là giải thưởng thứ tư được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau các giải Y sinh, Vật lý và Hóa học. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố ngày 9/10, trong khi Nobel Kinh tế sẽ được công bố ngày 12/10.