Navi Pillay giành giải Nobel Hòa bình 2026

Ngày 9/10, cựu Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Navanethem Navi Pillay, hiện là thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), được công bố là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 tại Oslo, Na Uy, nhờ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.

Bà Navanethem Navi Pillay - Chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2026. Ảnh: AP

Bà Pillay, 85 tuổi, sinh ra tại Nam Phi. Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jørgen Watne Frydnes cho biết những đóng góp của bà là nguồn hy vọng và cảm hứng cho những người mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình hơn.

Ông Frydnes cho biết ủy ban chưa liên lạc được với bà Pillay để thông báo tin bà giành giải thưởng, vốn được xem là một trong những danh hiệu danh giá nhất thế giới.

Trong tuyên bố về quyết định trao giải, Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh cam kết của bà Pillay đối với các nguyên tắc pháp lý phổ quát và lập trường đạo đức vững vàng trong suốt sự nghiệp. Ủy ban Nobel cũng nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, trong bối cảnh số cuộc chiến tranh và xung đột gia tăng, còn các thẩm phán và thể chế pháp lý quốc tế phải đối mặt với sức ép chính trị. Theo ủy ban, việc bảo đảm tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các nạn nhân được thực thi công lý là điều kiện tiên quyết để xây dựng một thế giới hòa bình.

Năm nay có 287 cá nhân và tổ chức được đề cử cho giải Nobel Hòa bình, bao gồm 208 cá nhân và 79 tổ chức. Giải Nobel Hòa bình được trao lần đầu vào năm 1901, và năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 125 năm thành lập giải.

Mức tiền thưởng năm nay là 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD.