Xử lý 2 lái xe khách sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh vừa xác minh, lập biên bản xử lý 2 lái xe khách có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt đối với 2 trường hợp là 10,15 triệu đồng, mỗi lái xe bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT xử lý 2 lái xe khách sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Trước đó, qua tiếp nhận dữ liệu vi phạm từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 37 phút ngày 23-10, trên Quốc lộ 2, đoạn qua xã Vị Xuyên, lái xe Đ.V.Đ. (sinh năm 1982, trú tại xã Vị Xuyên) điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 23B-0X0.XX có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển; đồng thời không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định.

Qua xác minh, Trạm CSGT Vĩnh Tuy đã mời lái xe đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 hành vi trên, với tổng mức phạt 5,15 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, khoảng 8 giờ 50 phút, tại Km225+700 Quốc lộ 2, thuộc xã Bắc Quang, lái xe T.V.T. (sinh năm 1967, trú tại xã Chiêm Hóa) điều khiển xe khách biển kiểm soát 23B-0X2.XX theo hướng Tuyên Quang – Hà Nội cũng bị phát hiện có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển.

Trích xuất hình ảnh dữ liệu vi phạm từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT. Trích xuất hình ảnh dữ liệu vi phạm từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã xác minh, mời lái xe đến làm việc. Tại buổi làm việc, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Các trường hợp trên bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ và Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện làm giảm khả năng tập trung, quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tập trung khi lái xe và thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách.