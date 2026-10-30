Tài xế xe đầu kéo dùng điện thoại khi lái xe trên Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng

L.V.H. có hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe đầu kéo trên tuyến Quốc lộ 14B.

Ngày 29/10, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.V.H. (SN 1980, trú TP Huế) - nam tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên Quốc lộ 14B.

Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh H. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua phản ánh bằng thiết bị ghi hình do Cục CSGT chuyển đến, Trạm CSGT Thăng Bình xác minh, làm rõ trường hợp xe đầu kéo BKS 75H-009.XX có hành vi sử dụng điện thoại khi đang lưu thông qua xã Bà Nà vào sáng 26/10.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.V.H. thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cách đây vài ngày, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp nữ tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô.

Theo đó, sáng 24/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận video do người dân phản ánh qua Facebook, ghi lại hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh. Rất nhanh chóng, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã mời người liên quan đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là bà N.T.D.H. (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. thừa nhận lúc 17h45 ngày 20/10, khi điều khiển ô tô mang BKS 43A-951.XX trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, bà đã sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe.