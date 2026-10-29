Xử lý xe chở đất đá không che bạt, hết hạn kiểm định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km3+600, đường tỉnh 290B, thuộc địa bàn xã Đông Phú, tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Bắc Ninh) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99B-325.75 chở đất đá nhưng không che bạt theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực trên một tháng. Người điều khiển xe là anh Doãn Trung Quang, trú tại tỉnh Hưng Yên.

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ.

Làm việc với tổ công tác, lái xe cho biết phương tiện thường chỉ hoạt động trong công trường. Do cần vận chuyển đất đá ra ngoài một vài chuyến để phục vụ công việc nên đã không che bạt theo quy định, mặc dù xe đã hết hạn kiểm định.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ xe là ông Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Đông Phú về hành vi đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực trên một tháng tham gia giao thông, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 19 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và che chắn hàng hóa khi vận chuyển; không vì thuận tiện trong công việc mà vi phạm quy định khi tham gia giao thông.