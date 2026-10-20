Xử phạt tài xế xe khách chạy quá giờ quy định

Chiều 19-10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt tài xế xe khách biển kiểm soát 50H-xxxxx điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, đồng thời xử phạt chủ xe với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Chiều 19-10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt tài xế xe khách biển kiểm soát 50H-xxxxx điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, đồng thời xử phạt chủ xe với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 18-10, sau khi tiếp nhận dữ liệu từ Cục CSGT (Bộ Công an) về dấu hiệu vi phạm của phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh đã triển khai lực lượng dừng xe để kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, tài xế Q.N.P thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định (lái xe liên tục quá 4 giờ).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Q.N.P về hành vi nêu trên với mức phạt 4 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản xử phạt chủ xe về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe quá thời gian quy định, mức phạt 10 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với 2 hành vi là 14 triệu đồng. Tài xế cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, việc điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian dài có thể khiến tài xế suy giảm thể lực, mất tập trung, chậm phản xạ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng và sức khỏe của hành khách cũng như những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục tăng cường nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý thông tin nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các đơn vị kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.