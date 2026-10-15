Lào Cai: Xử phạt hai tài xế xe khách 4,8 triệu đồng qua kiểm tra và camera giám sát

Ngày 14/10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý hai trường hợp lái xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách đã được lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, tuy nhiên thiết bị không hoạt động trong quá trình phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra xe khách biển kiểm soát 24B-003.XX do tài xế N.V.L. (sinh năm 1981, trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phát hiện phương tiện có lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không hoạt động khi phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tài xế N.V.L. không sử dụng thẻ nhận dạng để đăng nhập theo quy định.

Với hai hành vi vi phạm trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tài xế N.V.L., với tổng mức phạt 3 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế N.V.L. vi phạm quy định về thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thẻ nhận dạng.

Ở trường hợp thứ hai, thông qua hình ảnh camera giám sát do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của tài xế N.X.H. (sinh năm 1980, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe khách biển kiểm soát 24E-004.XX.

Hình ảnh camera ghi nhận tài xế xe khách N.X.H. không thắt dây đai an toàn khi điều khiển phương tiện.

Theo hình ảnh được ghi nhận, tài xế N.X.H. đã hai lần điều khiển phương tiện nhưng không thắt dây đai an toàn khi lưu thông trên Quốc lộ 4E, đoạn qua xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.

Hai thời điểm vi phạm được camera ghi nhận cụ thể là 9 giờ 47 phút ngày 02/10 và 9 giờ 34 phút ngày 13/10/2026.

Sau khi được lực lượng chức năng cho xem hình ảnh ghi nhận vi phạm, tài xế N.X.H. đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý hai hành vi không thắt dây đai an toàn, với tổng số tiền phạt 1,8 triệu đồng.

Lái xe khách làm việc với lực lượng chức năng sau khi được cung cấp hình ảnh vi phạm.

Từ hai trường hợp trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các lái xe kinh doanh vận tải hành khách cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, bảo đảm thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoạt động đúng yêu cầu và sử dụng dây đai an toàn khi điều khiển phương tiện.

Việc kết hợp giữa kiểm tra trực tiếp và khai thác dữ liệu camera giám sát giúp lực lượng chức năng phát hiện, xác minh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, kể cả những trường hợp không được phát hiện ngay tại thời điểm xảy ra.