Tài xế xe tải gây tai nạn chết người, xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi lái xe bỏ chạy

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ N.T.Q (SN 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại phường Tân Hiệp. Sau tai nạn, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 47 phút ngày 15/10, N.T.Q điều khiển ôtô tải biển số 50E-901.xx lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), hướng từ chợ Tân Hiệp ra đường ĐT 747B. Trên cabin còn có phụ xe L.T.Đ (SN 1974, quê Cà Mau).

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, thuộc phường Tân Hiệp, tài xế cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà B.T.K (SN 1970, quê thành phố Cần Thơ) điều khiển.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn

Cú va chạm khiến bà K. cùng xe đạp điện bị ôtô tải kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Sau đó, tài xế xuống xe quan sát, kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Bà K. tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, N.T.Q đến Công an phường Tân Hiệp trình diện. Chiếc ôtô tải sau đó được một người khác điều khiển quay lại hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế thiếu quan sát khi chuyển hướng sang phải. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.