10 đại biểu Quảng Ninh được khen thưởng tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025. Dự đại hội có 378 đại biểu, đại diện hơn 27 triệu hội viên khuyến học cả nước.

Đoàn Quảng Ninh có 10 đại biểu tiêu biểu xuất sắc gồm công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập giai đoạn 2021-2025, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng.

Các đại biểu tiêu biểu, xuất sắc đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của thành phố Quảng Ninh nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, xây dựng xã hội học tập, xét đến cùng, không phải là xây dựng thêm danh hiệu hay phong trào, mà là xây dựng năng lực tự học, thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân. Sau 5 năm, cả nước hình thành gần 10.300 trung tâm học tập cộng đồng, hơn 24,5 triệu lượt người tham gia học tập trong năm 2024-2025.

Giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị chuyển từ chú trọng số lượng danh hiệu, mô hình sang đánh giá chất lượng chuyển biến về năng lực thích ứng thực tế của người dân; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; xây dựng văn hóa học tập trong gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên nêu gương.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, trên 95% ý kiến cán bộ, nhân dân qua điều tra xã hội học đánh giá cao các mô hình học tập. Thời gian tới, Hội sẽ làm mới tiêu chí 5 mô hình theo hướng số hóa, xanh hóa, đo lường được; chuyển từ “vận động người dân học tập” sang “tạo môi trường và cơ hội để người dân có thể học tập”.