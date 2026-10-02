Tiếp lửa hiếu học

Trong nhịp sống hối hả, ngọn lửa hiếu học trên địa bàn Quảng Ninh vẫn luôn được thắp lên từ sự chăm lo, quan tâm đến việc học trong mỗi gia đình, dòng họ, trong những hoạt động khuyến học, khuyến tài tại các địa bàn dân cư và các cấp chính quyền.

Ông bà Đặng Quốc Biên - Nông Thị Nga quan tâm việc học của các cháu.

Ở lứa tuổi trên dưới 70, ông bà Đặng Quốc Biên và Nông Thị Nga ở khu phố Thanh Sơn 1, phường Uông Bí luôn là tấm gương tự học cho con cháu noi theo. Ông bà nguyên là công nhân của Công ty Môi trường đô thị Uông Bí, trong nhiều giai đoạn của cuộc sống, gia đình ông bà gặp không ít vất vả, nhất là lúc nuôi 3 con đều đi học đại học, nhưng luôn nỗ lực cho các con học tập, trưởng thành. Ông Đặng Quốc Biên tâm sự: "Gia đình tôi luôn nhắc nhở các con và cũng là nhắc mình rằng mọi thành công đều bắt đầu từ kiến thức; có học mới thành người... Vì vậy, chúng tôi gắng sức làm lụng, vượt khó để cho con được đến trường".

Đến nay, cả 6 người con (trai, gái, dâu, rể) của ông bà Biên – Nga đều tốt nghiệp đại học, có hai người có trình độ thạc sĩ, trong đó vợ chồng con trai thứ là cán bộ chủ chốt và công chức của phường, vợ chồng người con trai cả đang công tác tại tổ chức PAM tại Hà Lan. Bản thân ông Đặng Quốc Biên vẫn là một tấm gương về học tập, rèn luyện và công tác xã hội. Sau nghỉ chế độ, ông tham gia làm bí thư, khu trưởng, làm cán bộ Hội CCB, Hội Người cao tuổi của phường. Hàng ngày ông Biên và gia đình không ngừng tiếp thu chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thông tin thời sự.

Ở khu phố Quang Trung 4, phường Uông Bí, phong trào khuyến học, khuyến tài lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Khu có 560 hộ dân, song Chi hội Khuyến học của khu đang có đến gần 600 hội viên. Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư, Khu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học khu phố cho biết: Mỗi gia đình trong khu đều có thành viên là hội viên khuyến học, có nhà còn tham gia đến 2 người. Tổ trưởng dân phố của khu cũng đồng thời là tổ trưởng khuyến học, vì vậy mà các hoạt động chăm lo, động viên các cháu học hành đều nhận được sự chung tay, quan tâm trong các hộ dân. Tính trong 5 năm gần đây, khu vận động xã hội hóa được 97 triệu đồng để khen thưởng cho 1.200 lượt các cháu có thành tích trong học tập và khen thưởng cho 100 hội viên tích cực xây dựng cộng đồng học tập. Riêng năm 2025 vừa qua, khu huy động được gần 30 triệu đồng để khen thưởng 300 cháu.

Khu phố 4 Quang Trung khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Hết tháng 9/2026 phần lớn các xã, phường trên địa bàn đã kiện toàn và tổ chức đại hội Hội Khuyến học. Trong 9 tháng, Hội Khuyến học thành phố đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên. Cụ thể, Hội đã trao 393 suất học bổng cho học sinh, sinh viên; tặng quà và dụng cụ học tập cho 300 học sinh; hỗ trợ 35 triệu đồng cho gia đình chị La Thị Trình, thôn Nà Pá, xã Quảng Tân xây dựng nhà mới, tiếp thêm động lực cho chị nuôi 4 con ăn học; trao 12 triệu đồng đỡ đầu 2 em Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Quỳnh Thuý ở phường Hà Tu mồ côi cha mẹ; đỡ đầu sinh viên Nguyễn Minh Quang 4 năm học Đại học Mở Hà Nội với số tiền 55 triệu đồng;… Tổng giá trị Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh huy động và thực hiện trong 9 tháng qua là trên 1 tỷ đồng.