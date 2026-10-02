Xây dựng xã hội học tập: Dấu ấn tại phường Mạo Khê

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường Mạo Khê đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương phát triển.

Phường Mạo Khê đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi tin học trẻ Quảng Ninh lần thứ XXVII năm 2026.

Tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Quảng Ninh lần thứ X diễn ra vào tháng 12/2025, các nhóm tác giả của phường Mạo Khê đã xuất sắc có tới 4 đề tài đạt giải. Trong đó, đề tài “Mô hình học tập trải nghiệm "Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước’” của Trường Tiểu học Mạo Khê và Trường THCS Mạo Khê đạt giải Nhất nhờ tính sáng tạo, ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc và khả năng ứng dụng trong dạy học trải nghiệm. Loạt đề tài còn lại như: “Xe robot tự thu gom rác trong hành lang trường học”, “Học vần - ghép âm tiếng Việt”, “Phao cứu hộ mùa lũ”, “Thiết kế gậy hỗ trợ người già” của học sinh các Trường THCS Mạo Khê I, II, III, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Hoàng Quốc Việt... đều được đánh giá cao.

Đến tháng 4/2026, phường Mạo Khê tiếp tục ghi dấu ấn với giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ thành phố Quảng Ninh lần thứ XXVII do Thành Đoàn Quảng Ninh và Sở GD&ĐT tổ chức. Trong tổng số 724 thí sinh đến từ 32 đơn vị tham gia tranh tài ở 9 bảng, phường có 63 học sinh dự thi và có tới 27 học sinh đạt giải từ giải Ba trở lên, bao gồm 6 giải Nhất cá nhân. Thành quả này tiếp tục là một minh chứng sống động cho thấy phong trào thi đua học tập trên địa bàn phường Mạo Khê được duy trì mạnh mẽ, mà lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những đột phá.

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời hằng năm luôn được phường Mạo Khê chú trọng, thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân. Ảnh: Đinh Yến (CTV)

2 câu chuyện cụ thể nêu trên chỉ là những lát cắt rất nhỏ khi nói về dấu ấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường Mạo Khê - địa phương đang có quy mô dân số lớn nhất thành phố Quảng Ninh và có bề dày truyền thống trọng việc học. Phong trào khuyến học trên địa bàn đã tạo động lực để nhiều học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích tốt, đồng thời tiếp thêm điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Kết quả năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Mạo Khê tiếp tục ghi dấu ấn với 89 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 7 giải Nhất; phường cũng xếp thứ 2 toàn thành phố về tỷ lệ thí sinh đạt giải và thứ 3 về cơ cấu giải. Nhiều học sinh của Mạo Khê đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và thi vào lớp 10 chuyên, Hội thi Tin học trẻ, thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics... Phường duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2, góp phần bảo đảm quyền học tập của trẻ em trên địa bàn. Từng thành tích của mỗi cá nhân đã tổng hòa vào thành tựu chung, góp phần tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập bền vững.

Một trong những cách làm của phường Mạo Khê là phát huy tốt vai trò của Hội Khuyến học phường, hiện đang duy trì “mạng lưới” sâu rộng với 67 chi hội, gần 25.000 hội viên sinh hoạt tại khắp các tổ dân phố, trường học, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh giỏi, vượt khó; thúc đẩy và giữ vững Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tốt, hiệu quả, chất lượng; phát huy vai trò của các ban khuyến học dòng họ và các hình thức quỹ khuyến học...

UBND phường Mạo Khê đã biểu dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, nhân dịp triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Ảnh: Đinh Yến (CTV)

Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Mạo Khê cho biết: Mục tiêu của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là huy động sự chung tay của toàn xã hội, tạo điều kiện để mọi người được học tập thường xuyên, không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân.