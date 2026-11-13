2 học sinh Quảng Ninh đoạt giải Cuộc thi Tài năng múa toàn quốc

Chiều 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải đợt 2 Cuộc thi Tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh có 2 học sinh đoạt giải, gồm 1 giải Nhì và 1 giải Triển vọng.

Cụ thể, học sinh Đỗ Phương Mai (sinh năm 2011) giành giải Nhì với tiết mục múa đơn Trần Quốc Toản ra quân, biên đạo Tuyết Minh, giáo viên Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.

Học sinh Đỗ Phương Mai (thứ 2, từ phải sang) nhận giải Nhì từ BTC. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh cung cấp.

Học sinh Nguyễn Thị Bảo Hiền (sinh năm 2012) được trao giải Triển vọng với tiết mục múa đơn Dáng sen, biên đạo Trần Thảo Vân, giáo viên Lê Nhật Trường hướng dẫn. Cả hai đều tranh tài ở bảng C, dành cho múa dân gian dân tộc, truyền thống và dân gian đương đại.

Tham gia cuộc thi lần này, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh có 4 thí sinh với 4 tiết mục dự thi tại bảng C. Việc có 2 học sinh được vinh danh tại sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc là kết quả đáng khích lệ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng múa trẻ của nhà trường.

Tiết mục múa đơn Trần Quốc Toản ra quân của học sinh Đỗ Phương Mai. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh cung cấp.

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, thu hút 18 đoàn với 152 thí sinh. Cuộc thi diễn ra qua hai đợt: Tại TP Hồ Chí Minh (từ ngày 3 đến 6/11) và Hà Nội (từ ngày 10 đến 12/11). Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng thi, gồm múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại, múa đương đại, múa dân gian dân tộc và múa truyền thống, tài năng biên đạo.

Đoàn Quảng Ninh tham gia 4 tiết mục, có 2 tiết mục đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh cung cấp.

Cuộc thi tạo cơ hội để học sinh, sinh viên ngành múa giao lưu, thể hiện năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn; đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ múa trẻ cho các địa phương và cả nước.