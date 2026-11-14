Khen thưởng học sinh đoạt giải Tài năng múa toàn quốc

Chiều 13/11, tại Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, nhà trường khen thưởng, động viên các học sinh và giáo viên hướng dẫn sau Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Trước đó, tại vòng thi ở Hà Nội, nhà trường có 2 học sinh được vinh danh ở bảng C: Đỗ Phương Mai (sinh năm 2011) giải Nhì với tiết mục múa đơn Trần Quốc Toản ra quân; Nguyễn Thị Bảo Hiền (sinh năm 2012) giải Triển vọng với tiết mục múa đơn Dáng sen.

Thầy Đinh Hải Trường, Hiệu trưởng nhà trường, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trong quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi.

Các học sinh của trường thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi. Đây cũng là lần đầu tiên các em tham dự một cuộc thi chuyên ngành về múa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự góp mặt của nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp có truyền thống lâu năm trong cả nước, như Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội...

Thầy Hiệu trưởng cùng các giáo viên khen thưởng, động viên các học sinh đạt thành tích tại Cuộc thi.

Thầy Đinh Hải Trường, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nỗ lực của thầy và trò, đặc biệt là việc chủ động dành thêm thời gian ngoài giờ học để tập luyện, hoàn thiện các tiết mục.

Kết quả đạt được là nguồn động viên để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài năng múa trẻ; đồng thời khuyến khích sự chủ động, tự giác của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh trong các cuộc thi tiếp theo.