Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh: 16 giải và 2 suất dự VCK toàn quốc - Yoshine Music Festival 2026

Học sinh Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh vừa đạt thành tích ấn tượng với 16 giải thưởng tại Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 - Vòng chung kết miền Bắc tại Nhạc viện Hà Nội. Trong đó, 2 thí sinh xuất sắc nhất đoạt Huy chương Bạc vòng Chung kết khu vực giành quyền dự vòng Chung kết toàn quốc.

Thông tin từ Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh cho biết, tại cuộc thi này, Phạm Anh Thư (lớp Trung cấp Thanh nhạc K19) và Trần Bảo Trâm (lớp Trung cấp Thanh nhạc K19) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc. Bên cạnh đó, học sinh của trường còn giành 5 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích và 8 giải Triển vọng.

Học sinh Trần Bảo Trâm (bên phải) giành Huy chương Bạc tại cuộc thi, giành quyền vào dự vòng Chung kết toàn quốc 2026.

Đặc biệt, với thành tích Huy chương Bạc, Phạm Anh Thư và Trần Bảo Trâm đã giành quyền tham dự Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 22/8/2026.

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 là sự kiện âm nhạc và giáo dục nghệ thuật do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody tổ chức, dành cho hai bộ môn Piano và Thanh nhạc. Cuộc thi diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2026 với ba vòng thi gồm sơ tuyển trực tuyến, chung kết khu vực và chung kết toàn quốc tại Hà Nội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng âm nhạc trẻ.

Phạm Anh Thư cũng xuất sắc giành quyền dự vòng Chung kết toàn quốc vào tháng 8 này.

Thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của các học sinh, cùng sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong công tác đào tạo. Đây cũng là động lực để Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật của tỉnh.