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Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
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Nhịp sống trẻ
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Y tế
Tấm lòng nhân ái
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Văn hoá
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Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
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Xã hội
23.650 - là số việc làm được tạo thêm trên toàn thành phố từ đầu năm đến nay
08/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#việc làm
#thành phố
#tạo việc
#thất nghiệp
#phát triển kinh tế
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