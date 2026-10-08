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23.650 - là số việc làm được tạo thêm trên toàn thành phố từ đầu năm đến nay

Báo Quảng Ninh trên
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#việc làm #thành phố #tạo việc #thất nghiệp #phát triển kinh tế

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