Đánh thức sự sáng tạo của người lao động

Khơi dậy sáng tạo của người lao động không thể chỉ bằng phát động, mà cần một tổ chức đủ gần, đủ sát để lắng nghe và nâng đỡ. Ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh, vai trò ấy đang được công đoàn cơ sở phát huy hiệu quả, biến phong trào thi đua thành động lực thực sự trong từng ca làm việc.

Thời gian qua, phong trào “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” được LĐLĐ thành phố triển khai sâu rộng. LĐLĐ thành phố đã tổ chức Lễ phát động phong trào giai đoạn 2026-2031, chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; điểm cầu chính tại Công đoàn phường Móng Cái 1, cùng 21 điểm cầu công đoàn xã, phường, đặc khu toàn thành phố đồng loạt tiếp sóng; đồng thời, ban hành hướng dẫn, cụ thể hóa tới các xã, phường, đặc khu và doanh nghiệp sản xuất.

Anh Phan Văn Nam (bên trái), Tổ trưởng vận hành Bộ phận Sợi, Công ty TNHH MTV Vina New Tarps (KCN Cái Lân, phường Việt Hưng) hướng dẫn vận hành máy sợi đảm bảo an toàn lao động.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhờ đó mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Điển hình như Công đoàn phường Việt Hưng có 92 sáng kiến, đề tài, làm lợi 81 tỷ đồng; Công đoàn phường Yên Tử có 110 sáng kiến, làm lợi 10,3 tỷ đồng; Công đoàn phường Uông Bí có 29 sáng kiến, làm lợi 1,5 tỷ đồng...

Đằng sau những con số ấy là cách làm cụ thể của từng công đoàn cơ sở. Tại Công ty TNHH MTV Vina New Tarps (KCN Cái Lân, phường Việt Hưng), công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động và bộ phận chuyên môn phát động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích công nhân không ngừng học hỏi, làm chủ máy móc, công nghệ hiện đại. Phong trào vừa giúp người lao động bảo đảm việc làm, thu nhập, vừa góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Anh Phan Văn Nam, Tổ trưởng vận hành Bộ phận Sợi, Công ty TNHH MTV Vina New Tarps là một gương mặt tiêu biểu. Gắn bó 20 năm với Bộ phận Sợi, anh Nam là một trong những công nhân giàu kinh nghiệm vận hành máy móc, thiết bị nhất xưởng. Tổ của anh quản lý 4 máy với khoảng 30 công nhân, đảm nhận công đoạn sản xuất sợi - khâu đầu tiên trong chuỗi sản xuất vải bạt tarpaulin và bao bì plastic của công ty.

Gương mẫu, nắm chắc kỹ thuật, anh Nam cùng cả tổ tối ưu quy trình, kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào, linh hoạt tăng ca vào cao điểm để hoàn thành đơn hàng đúng hạn. Năm 2025 sản lượng của tổ đạt gần 5.000 tấn, tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tới 99,5%.

Không chỉ giỏi vận hành, anh Nam còn tích cực tham gia cải tiến kỹ thuật. Năm 2024, anh cùng đồng nghiệp chế tạo thành công dụng cụ vam tháo lô, rút ngắn 50% thời gian thay quả lô sợi, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho công ty.

Công ty CP Than Núi Béo đưa vào sử dụng lò chợ cơ giới hoá hạng nhẹ 40701 (tháng 4/2026).

Nếu ở Vina New Tarps, sáng tạo được nuôi dưỡng từ tinh thần làm chủ công nghệ của người thợ, thì tại Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin, phong trào sáng kiến được lượng hóa thành chỉ tiêu cụ thể. Theo ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Núi Béo, hằng năm công ty ban hành văn bản phát động, giao chỉ tiêu sáng kiến đến từng công trường, phân xưởng, phòng ban; công đoàn phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động người lao động hưởng ứng.

Chỉ tiêu là mức tối thiểu phải đạt và là căn cứ chấm điểm thi đua cả năm của đơn vị. Năm 2025, toàn công ty có 316 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi gần 4 tỷ đồng, người lao động được thưởng 467,5 triệu đồng.

Nhiều sáng kiến ra đời từ chính khó khăn nơi gương lò, như: Giải pháp vận chuyển thiết bị lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ 40701 bằng tời kéo và monoray khí nén, góp phần giảm lao động thủ công. Cùng với 37 công trình, phần việc do công đoàn đăng ký thực hiện, những cải tiến ấy giúp người lao động của Than Núi Béo được làm việc trong môi trường an toàn, mát mẻ hơn, thu nhập và đời sống được bảo đảm. Năm 2026, công ty tiếp tục giao khoảng 250 sáng kiến cho 32 phòng, đơn vị; công đoàn còn khen thưởng thêm cá nhân tiêu biểu vào dịp cuối năm.

Mỗi nơi một cách làm, nhưng điểm chung là công đoàn cơ sở luôn đứng gần người lao động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để biến phong trào thành việc làm cụ thể, có chỉ tiêu, có kết quả, có ghi nhận. Thực tiễn cho thấy, khi ý tưởng của người thợ được lắng nghe, ghi nhận và tôn vinh kịp thời, sáng tạo sẽ trở thành động lực trực tiếp cho năng suất và hiệu quả sản xuất.