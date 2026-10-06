Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chỉ đạo: Nâng chất mô hình, tạo sức lan tỏa trong phong trào phụ nữ

Sáng 6/10, tại phường An Sinh, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố làm trưởng đoàn, đã có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố về kết quả xây dựng, triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác hội và phong trào phụ nữ; thăm một số mô hình tiêu biểu của phường An Sinh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp hội chủ động cụ thể hóa phong trào, nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều mô hình đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở, gắn với phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo sinh kế đạt kết quả tích cực; một số mô hình tạo việc làm, mở rộng thị trường, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, chăm lo phụ nữ, trẻ em tiếp tục lan tỏa.

Quy mô, số lượng hội viên tham gia ngày càng mở rộng; phương thức hoạt động từng bước đổi mới, gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và các chương trình, đề án của thành phố. Công tác phối hợp với chính quyền, MTTQ và các ngành được tăng cường; góp phần huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của các mô hình.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại phường An Sinh, Hội LHPN phường đã duy trì nhiều mô hình thiết thực về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, chuyển đổi số, văn hóa, thể thao. Nổi bật là 7 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ: “Biến rác thành tiền”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Mẹ đỡ đầu”, “Học số mỗi tuần”, “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”; cùng các CLB dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ thu hút hàng trăm hội viên. Các mô hình góp phần hỗ trợ sinh kế, xây dựng gia đình hạnh phúc, hình thành lối sống xanh, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho phụ nữ…

Qua khảo sát thực tiễn tại một số mô hình tiêu biểu của hội viên phụ nữ, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đánh giá cao công tác xây dựng, phát triển mô hình của các cấp hội bám sát thực tiễn, có cách làm cụ thể, thiết thực; cần phải tiếp tục nâng chất, mở rộng liên kết để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của các mô hình.

Đoàn công tác khảo sát mô hình "Phân loại rác thải, biến rác thành tiền, nuôi lợn tiết kiệm" của Hội LHPN phường An Sinh.

và khảo sát mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp".

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các cấp hội cần tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, mạnh dạn nghĩ mới, làm mới, có cách làm lớn, đột phá; khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng và đóng góp của phụ nữ. Đổi mới hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp theo hướng trực tiếp, thực chất, đồng hành đến cùng; rà soát, sắp xếp các mô hình, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, tập trung nâng chất, mở rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, chăm lo phụ nữ, trẻ em...

Đoàn công tác khảo sát mô hình của hội viên phụ nữ phường An Sinh.

Đồng chí cũng yêu cầu đổi mới quản trị, phương pháp đánh giá hoạt động hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên, mô hình; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình phụ nữ để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải pháp phù hợp.

Đối với cấp ủy, chính quyền phường An Sinh, tiếp tục đánh giá, lựa chọn các mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để hội phụ nữ, hội viên phát triển mô hình kinh tế có khả năng mở rộng, lan tỏa. MTTQ phối hợp với các đoàn thể lựa chọn, tôn vinh các mô hình tiêu biểu, tạo động lực nhân rộng trong cộng đồng.