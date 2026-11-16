AES Mông Dương hỗ trợ hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Mông Dương

Sáng 16/11, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương tổ chức sự kiện “Ngày của những nguyên tắc 2026” tại Trường THPT Mông Dương, thu hút hơn 350 đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự.

Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương tổ chức “Ngày của những nguyên tắc 2026”.

Với chủ đề “Nguyên tắc giúp chúng ta tiến bước”, chương trình lan tỏa ba nguyên tắc cốt lõi của AES: “An toàn là trên hết”, “Tiêu chuẩn cao nhất” và “Luôn cùng nhau”. Đây cũng là định hướng được doanh nghiệp cụ thể hóa thông qua dự án trách nhiệm xã hội dành cho Trường THPT Mông Dương, với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng, tập trung vào công tác hướng nghiệp, phát triển kỹ năng và cải thiện cơ sở vật chất học tập.

Trong khuôn khổ dự án, AES Mông Dương phối hợp với doanh nghiệp xã hội Phát triển nghề nghiệp Sông An tổ chức chương trình hướng nghiệp cho khoảng 200 học sinh, ưu tiên khối 12. Thông qua các hoạt động tương tác và chia sẻ thực tiễn, học sinh được trang bị thông tin, kỹ năng cần thiết để lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp, đồng thời phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng.

Dự án trách nhiệm xã hội được Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương tài trợ dành cho Trường THPT Mông Dương năm 2026.

30 giáo viên của Trường THPT Mông Dương được trao chứng nhận hoàn thành chương trình nâng cao năng lực hướng nghiệp trong Dự án trách nhiệm xã hội.

Đối với đội ngũ giáo viên, chương trình chú trọng bồi dưỡng kiến thức, phương pháp và công cụ tư vấn hướng nghiệp. Tại sự kiện, công ty trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho 30 giáo viên, đồng thời trao 2 suất học bổng để giáo viên nhà trường tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về hướng nghiệp.

Thông qua các hoạt động thiết thực tại Trường THPT Mông Dương, AES Mông Dương tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương trong phát triển giáo dục, nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp cho giáo viên, học sinh, góp phần chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước vào tương lai.