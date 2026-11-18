Chung tay xây dựng xã hội học tập

Với sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, công tác chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ninh không chỉ tiếp sức để các em vững bước đến trường, mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22/8/2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đi đầu cả nước trong xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù với 10 chính sách tiêu biểu, hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Nhiều chính sách hướng trực tiếp tới học sinh khó khăn, như hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo; hỗ trợ ăn, ở tập trung và đưa đón học sinh; trợ giúp học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất.

Năm học 2026-2027, thành phố đưa vào hoạt động các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, đồng thời yêu cầu không để học sinh nào thiếu điều kiện đến trường do chưa được hỗ trợ kịp thời.

Một tiết học tại điểm trường Làng Mới, Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ).

Cùng với chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của hội khuyến học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến với những điểm trường xa. Điểm trường Làng Mới cách trường chính Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ) 22km, có 43 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em có hoàn cảnh khá khó khăn. Hội Khuyến học thành phố đã kết nối trao tặng hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh của trường.

Năm 2026, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương thông qua Hội Khuyến học thành phố đã trao học bổng trị giá 800 triệu đồng cho học sinh xã Hải Hòa và phường Mông Dương. Nguyễn Ái Vi, lớp 4A7 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Mông Dương) có bố mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh là một trong số những học sinh được nhận học bổng của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, chia sẻ: Em ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh, giúp đỡ mọi người. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình, không phụ lòng bố mẹ, thầy cô và các cô, các bác đã luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ em.

Khuyến học là khơi dậy phong trào học tập để không ai bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn; khuyến tài là phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những người có năng lực nổi trội. Khuyến học tạo nền rộng, khuyến tài tạo điểm cao. Nhiệm kỳ 2021-2026, Quỹ Khuyến học của thành phố tăng từ 16,6 tỷ đồng lên 31,08 tỷ đồng; phong trào "Ba đỡ đầu" (đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi thành tài, học sinh khuyết tật vươn lên) đã đỡ đầu 10.604 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí 158,7 tỷ đồng. Toàn thành phố có 470.288 hội viên khuyến học, bằng 33,7% dân số; số người đăng ký "Công dân học tập" đứng thứ hai toàn quốc.

Hội Khuyến học thành phố phối hợp cùng Ủy ban MTTQ thành phố và Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Mông Dương) tháng 10/2026.

Công tác khuyến tài được cụ thể hóa bằng chính sách thiết thực: Học sinh đoạt giải quốc tế được thưởng đến 700 triệu đồng, học sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn được thưởng gấp 1,5 lần; Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND tiếp tục quy định chế độ thưởng cho học sinh, giáo viên và hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi. Những chính sách đó đã góp phần giúp Quảng Ninh giành 82 giải học sinh giỏi quốc gia THPT, thuộc top 10 địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao nhất cả nước.

Để mỗi suất học bổng thực sự trở thành động lực, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục. Gia đình là "ngôi trường đầu tiên", hình thành thói quen học tập và ý chí vượt khó; nhà trường giữ vai trò nòng cốt, nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, xét chọn đúng đối tượng, công khai, minh bạch; xã hội là nguồn lực để tinh thần hiếu học lan tỏa. Khi 3 môi trường cùng hướng về một mục tiêu, học bổng không còn là sự hỗ trợ nhất thời mà trở thành sợi dây gắn kết, nuôi dưỡng ý thức tự học và tinh thần "mình vì mọi người, mọi người vì mình".

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Lãnh Thế Vinh, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài theo hướng thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời; đa dạng hóa nguồn lực, quản lý quỹ khuyến học công khai, minh bạch; gắn khuyến học với hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số; nhân rộng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập"; kịp thời biểu dương những tấm gương vượt khó, tự học thành tài, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.