Trao học bổng cho học sinh vượt khó xã Hải Hòa và phường Mông Dương

Ngày 27/10, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, UBND xã Hải Hòa và UBND phường Mông Dương tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương Olivier Marquette trao học bổng tổng trị giá 800 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên ngành điện tại xã Hải Hòa và phường Mông Dương, thông qua Hội Khuyến học thành phố, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố và UBND xã Hải Hòa.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố và đại diện Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương đã trao 305 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), tổng trị giá 610 triệu đồng, cho học sinh tiểu học và THCS tại xã Hải Hòa và phường Mông Dương có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Trong đó, 110 suất dành cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa (xã Hải Hòa); 105 suất cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; 90 suất cho học sinh Trường THCS Mông Dương (phường Mông Dương).

Các suất học bổng do Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương phối hợp với Hội Khuyến học thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và UBND xã Hải Hòa trao tặng học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa (xã Hải Hòa), nhằm động viên, tiếp sức các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Đây là đợt thứ hai Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại xã Hải Hòa và phường Mông Dương với tổng trị giá 800 triệu đồng.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương luôn phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và các địa phương triển khai các hoạt động khuyến học cụ thể, thiết thực. Những suất học bổng kịp thời biểu dương tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của học sinh, sinh viên; giúp các gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con em học tập, rèn luyện.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Mông Dương.

Hoạt động này góp phần định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với địa phương trong công tác an sinh xã hội, tiếp tục lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố.