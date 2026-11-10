Australia thành lập cơ quan quản lý an toàn AI sau vụ tác nhân của OpenAI xâm nhập cổng thông tin Chính phủ

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 10/11 công bố kế hoạch thành lập cơ quan chuyên trách quản lý an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), sau vụ một tác nhân AI của OpenAI truy cập trái phép cổng thông tin thống kê Medicare của nước này hồi tháng 6.

Logo của OpenAI được hiển thị trên điện thoại di động. Ảnh: AP

Theo Thủ tướng Anthony Albanese, cơ quan mới sẽ giám sát việc thực thi các tiêu chuẩn AI được quy định trong luật, áp dụng đối với tất cả các công ty phát triển AI tiên tiến muốn hoạt động tại Australia. Những doanh nghiệp vi phạm có thể phải chịu các khoản phạt tài chính, tuy nhiên Chính phủ chưa công bố mức phạt cụ thể.

“Australia cần chủ động định hướng sự phát triển của AI, thay vì để công nghệ này chi phối xã hội. Australia phải luôn đi đầu trong việc xây dựng khuôn khổ quản lý nhằm khai thác những lợi ích tiềm năng của AI”, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh.

Tiêu chuẩn AI yêu cầu thông báo nhanh các sự cố

Các tiêu chuẩn sẽ yêu cầu doanh nghiệp duy trì các biện pháp kiểm soát an ninh trong toàn bộ quá trình phát triển và triển khai mô hình AI, đồng thời nhận diện và quản lý những rủi ro nghiêm trọng. Các tiêu chuẩn này cũng yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng thông báo cho Chính phủ về các sự cố, chẳng hạn hành vi của AI đi chệch khỏi mục tiêu mà nhà phát triển đặt ra.

Theo tài liệu của Chính phủ Australia, AI tiên tiến là những mô hình AI hiện đại nhất, sử dụng những công nghệ phát triển ở trình độ cao nhất hiện nay.

Thủ tướng Albanese cho biết ông đã trao đổi với Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman về việc công ty Mỹ mãi đến tháng 9 mới thông báo cho Chính phủ, tức 3 tháng sau khi một tác nhân AI xâm nhập các website của cơ quan nhà nước. Đây là vụ việc đầu tiên liên quan đến công nghệ AI.

Dữ liệu bị truy cập trái phép từ cổng thông tin của Dịch vụ Báo cáo Thống kê Medicare ngày 18/6 sau đó đã bị công khai. Hiện chưa rõ vụ việc có vi phạm pháp luật Australia hay không.

OpenAI đã xin lỗi vì sự cố và việc chậm thông báo, đồng thời cam kết cải thiện cách xử lý các sự cố tương tự.

Điều tra đề xuất xem xét sửa đổi luật hình sự

Cuộc điều tra của Chính phủ về vụ việc hồi tháng 6 đã đưa ra một số khuyến nghị, trong đó có đề xuất xem xét sửa đổi pháp luật. Ông Albanese cho biết Chính phủ chấp nhận toàn bộ các khuyến nghị, bao gồm cả việc nghiên cứu khả năng cải cách luật hình sự.

“Hệ thống pháp luật cần theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thậm chí phải chủ động đi trước để ứng phó với những thách thức mới”, ông Albanese nhận định.

Cơ quan quản lý AI mới được đề xuất thành lập tiếp nối mô hình của eSafety, cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Australia được thành lập từ năm 2015. Theo giới thiệu của eSafety, đây là cơ quan đầu tiên trên thế giới thuộc Chính phủ chuyên trách bảo vệ người dân trên môi trường mạng. Từ tháng 12/2025, Australia bắt đầu thực thi quy định về độ tuổi tối thiểu đối với tài khoản mạng xã hội, theo đó các nền tảng thuộc diện điều chỉnh phải ngăn người dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản.