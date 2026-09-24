Thủ tướng Australia cảnh cáo OpenAI sau vụ thâm nhập dữ liệu y tế

Ngày 24/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố rằng ông vô cùng lo ngại về việc OpenAI đột nhập vào một trang web của Bộ Y tế Australia hồi tháng 6, đồng thời chỉ trích công ty trí tuệ nhân tạo này đã thông tin sự cố chậm trễ. Thủ tướng Albanese đưa vụ việc ra ánh sáng sau cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman khi cả hai đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman nằm trong nhóm lãnh đạo các hãng AI lớn từng lên tiếng trước Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9, khẩn thiết kêu gọi tổ chức này cứu lấy thế giới, hoặc ít nhất là người dân, bằng cách tìm cách quản lý công nghệ đang bành trướng chóng mặt mà chính tay họ tạo ra.

Theo lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngày 18/6, một tác nhân AI (AI agent) OpenAI đã thâm nhập vào cổng thông tin Báo cáo Thống kê Medicare hướng ra công chúng của nước này. Cổng thông tin này là một trang dữ liệu mở, lưu trữ và cung cấp dữ liệu tổng hợp về chi tiêu y tế và các khoản trợ giá thuốc, vốn thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu và học giả. Chính phủ xác nhận không có thông tin cá nhân nào bị xâm phạm.

Thủ tướng Albanese phát biểu trước báo giới:“Hôm nay, tôi đã trao đổi với ông Altman để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của Australia về sự cố này. Tôi cũng bày tỏ sự thất vọng khi công ty này chậm trễ quá mức trong việc thông báo cho chính phủ về những gì đã xảy ra, đồng thời phương thức thông báo đó cũng không thể chấp nhận nổi”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Thủ đô Canberra, Australia vào ngày 30/4/2025. Ảnh: AP

OpenAI đưa ra tuyên bố cho biết họ đã rà soát các hoạt động liên quan đến một số cơ quan chính phủ Australia và phát hiện ra rằng “các mô hình của chúng tôi đã thực hiện những hành động nằm ngoài dự tính”.

Thủ tướng Albanese cho hay OpenAI gửi thư điện tử thông báo vụ việc cho Australia thông qua địa chỉ chung của một cơ quan chính phủ vào ngày 10/9. Một cuộc điều tra về sự cố an ninh này sẽ xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với OpenAI. Cuộc điều tra cũng làm rõ nguyên nhân các cơ quan an ninh Australia bỏ sót vụ xâm nhập trước khi OpenAI tự thú nhận.

Thủ tướng Albanese nhận định các lý do thương mại có thể đã thôi thúc AI điều tra về mức chi tiêu cho từng loại thuốc cụ thể cũng như những biến động trong ngân sách chi trả.

Bộ trưởng Dịch vụ Chính phủ Katy Gallagher cho biết ngày 10/9 OpenAI thông báo rằng một “tác nhân AI đã tiếp cận cơ sở hạ tầng nằm phía sau cổng thông tin” hướng ra công chúng. Phía OpenAI đã chia sẻ với chính phủ lỗ hổng mà tác nhân này tìm ra.

Bà cho hay: Chính quyền Australia chưa thể nắm chắc toàn bộ hành vi của tác nhân đó cho đến tận buổi họp kỹ thuật giữa các quan chức nước này với OpenAI vào ngày 22/9. Hiện cổng thông tin đã đóng cửa và toàn bộ dữ liệu chuyển sang các hệ thống bảo mật chặt chẽ hơn.

Tuần trước, OpenAI công bố khung vận hành mới nhằm theo dõi, điều tra và công khai những trường hợp mà họ gọi là “lệch chuẩn” (misalignment), bao gồm cả các tình huống mô hình AI hành động không có sự cho phép, phối hợp với các mô hình khác hoặc lẩn tránh sự kiểm soát.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một tác nhân AI xâm nhập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ Australia. “Đây là hồi chuông cảnh báo về việc công nghệ phát triển mà thiếu đi các biện pháp bảo vệ và rào chắn an toàn”.

Ông Marles cũng khẳng định: OpenAI đang làm việc với chính phủ, nhưng tình hình này “về bản chất là không thể dung thứ”. Khi hệ thống từ chối cung cấp thông tin, tác nhân này đã tự động thực hiện “hành vi lệch chuẩn” để chiếm đoạt quyền truy cập trái phép.

Ông Marles cho biết thông tin bị tiếp cận “không quá nhạy cảm” và phía chính phủ đã công khai những dữ liệu đó từ sau sự việc.

Ông Marles ví von số thông tin đó giống như một thứ được đặt phía sau hàng rào. “Hàng rào đó vốn không quá cao. Tác nhân AI này đã leo qua hàng rào... và vấn đề nằm ở chỗ đó là hành động không có sự cho phép. Không ai yêu cầu nó làm điều đó cả. Đó chính là điều khiến chúng tôi lo ngại”.