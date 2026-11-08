Ba Lan tổ chức quốc tang sau vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng

Ngày 8/11, Ba Lan bắt đầu 2 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại thành phố Krakow, miền nam nước này, khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Nhà chức trách cho biết nghi phạm 24 tuổi có tư tưởng cực hữu. Đây là vụ xả súng gây thương vong lớn hiếm gặp tại Ba Lan.

Những ngọn nến được đặt gần quảng trường chợ ở thành phố Krakow, Ba Lan, ngày 8/11/2026, tại khu vực xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều người trúng đạn một ngày trước đó. Ảnh: AP

Vụ tấn công xảy ra ngày 7/11 tại Quảng trường Chính (Main Square), thuộc khu phố cổ Krakow, thành phố lớn thứ hai Ba Lan và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng.

Theo cảnh sát, nghi phạm lái xe vào quảng trường đông người rồi nổ súng. Hai cảnh sát đã can thiệp, bắn bị thương nghi phạm và ngăn chặn vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan gọi đây là một hành động khủng bố.

Tối cùng ngày, người dân tập trung tại quảng trường, thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Đến sáng 8/11, nhà chức trách tiếp tục phong tỏa một phần khu vực để điều tra.

Thống đốc vùng Malopolska, ông Krzysztof Jan Klęczar, cho biết 6 người thiệt mạng gồm 4 phụ nữ và 2 nam giới, trong đó có 4 công dân Ba Lan, 1 công dân Anh và 1 phụ nữ nước ngoài chưa xác định quốc tịch.

Trong số những người bị thương có 5 công dân nước ngoài đến từ Anh, Bồ Đào Nha, Nga, Đức và Áo.

Hai cảnh sát tham gia ngăn chặn vụ tấn công cũng bị thương nặng. Một người vẫn hôn mê, người còn lại đã tỉnh lại. Nhà chức trách kêu gọi hiến máu để hỗ trợ điều trị cho cảnh sát bị thương nghiêm trọng nhất. Nghi phạm hiện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ca phẫu thuật.

Cảnh sát cũng phát hiện thi thể cha, mẹ và chị hoặc em gái của nghi phạm tại nhà riêng ở thành phố Ostrowiec Świętokrzyski, cách Krakow khoảng 150km về phía đông bắc. Theo nhận định ban đầu, cả ba người có thể đã tử vong do trúng đạn. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra mối liên hệ giữa các trường hợp tử vong này và vụ xả súng tại Krakow.

Nghi phạm có quan điểm cực hữu

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan và có dấu hiệu chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực hữu. Đây là hệ tư tưởng thường gắn với quan điểm dân tộc cực đoan và sự bài xích một số nhóm trong xã hội.

Nhà chức trách đang làm rõ động cơ gây án. Theo Thống đốc Klęczar, cha của nghi phạm sở hữu hợp pháp hơn 10 khẩu súng, trong khi bản thân nghi phạm cũng có súng.

Ba Lan có khoảng 37 triệu dân, trong đó khoảng 411.000 người được cấp giấy phép sở hữu súng. Các vụ xả súng gây thương vong lớn hiếm khi xảy ra tại quốc gia Trung Âu này.

Tuy nhiên, tình hình an ninh gần đây xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại. Giữa tháng 10, tỉnh Mazovia ở miền trung Ba Lan ghi nhận 3 vụ tấn công tại trường học trong vòng 4 ngày, khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Các đối tượng gây án đều còn trẻ và sử dụng dao hoặc vật sắc nhọn.

Ông Kacper Rekawek, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Quốc tế về Chống khủng bố ở La Hay (Hà Lan), nhận định trang phục quân sự, vũ khí và diện mạo của nghi phạm tại Krakow có nhiều điểm tương đồng với những đối tượng cực hữu từng thực hiện các vụ tấn công đơn lẻ tại châu Âu.

Theo chuyên gia này, Ba Lan từng ghi nhận những âm mưu tấn công tương tự, nhưng vụ xả súng tại Krakow cho thấy mối đe dọa từ các đối tượng cực hữu hành động đơn lẻ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng tại nước này.