Thủ tướng Ba Lan cho rằng việc tôn sùng bạo lực trên mạng thúc đẩy các vụ tấn công trường học

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 11/10 cho rằng các vụ tấn công trường học tại nước này trong tuần qua là những “ hành động tự phát”, chịu ảnh hưởng từ việc tôn sùng bạo lực trên mạng.

Ba Lan tăng cường an ninh tại 64.000 trường học sau những đe dọa trên mạng. Ảnh: AP

Ba vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Mazovia, miền trung Ba Lan, trong vòng 4 ngày, khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Tính đến sáng 11/10, cảnh sát đã tạm giữ 117 người trên cả nước vì mang dao hoặc vũ khí nguy hiểm, hay đe dọa tấn công trường học hoặc bạn học. Khoảng 64.000 trường học đã được kiểm tra.

“Chúng tôi chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc do một tổ chức quy mô lớn dàn dựng. Nhiều vụ việc là những hành động tự phát, chịu ảnh hưởng từ các hoạt động trên mạng”, Thủ tướng Donald Tusk phát biểu tại cuộc họp khẩn với chính phủ và lực lượng an ninh.

Ông Donald Tusk cũng lưu ý tình trạng tôn sùng bạo lực đang gia tăng trên toàn cầu và tại Ba Lan trong những năm gần đây. Ông Tusk cho biết một số người bị tạm giữ có liên hệ với các nhóm cực hữu. Nhà chức trách cũng ghi nhận số lượt tìm kiếm trực tuyến về những kẻ sát nhân hàng loạt được tôn sùng trên mạng gia tăng. Ông Tusk mô tả đây là một hiện tượng xã hội phổ biến, trong đó trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với bạo lực thông qua trò chơi điện tử, kể cả những trò chơi thông thường, hoặc các câu chuyện về tội phạm.

Kacper Rekawek, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Quốc tế về chống khủng bố ở La Hay, nhận định các vụ việc có dấu hiệu bắt chước những vụ tấn công trước đó, nằm trong một chuỗi các vụ tấn công kéo dài ít nhất từ năm 2019, thậm chí có thể từ nhiều thập kỷ trước. Ông nhắc đến Brenton Tarrant, kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã sát hại 51 người Hồi giáo tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand, năm 2019. Theo ông Rekawek, một nghi phạm trong các vụ tấn công gần đây tại Ba Lan sử dụng hình ảnh và phong cách tương tự Tarrant. Ông cho rằng các vụ việc cần được nhìn nhận trong bối cảnh những hành vi mang tính khủng bố.

Ông Tusk cho biết việc kiểm tra các trường học sẽ được duy trì trong tuần tới nhằm ngăn ngừa nguy cơ học sinh bị ảnh hưởng bởi thông tin về các vụ tấn công trước đó nảy sinh ý định bắt chước. Ông nhấn mạnh phụ huynh và giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc trò chuyện với trẻ về những trải nghiệm trên mạng, đồng thời giúp các em hiểu rằng việc tôn sùng và tham gia các hoạt động trực tuyến như vậy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 7/10, một nam sinh 19 tuổi tại trường dạy nghề ở tỉnh Mazovia, miền trung Ba Lan, dùng vật sắc nhọn tấn công các bạn học, giáo viên và người qua đường, khiến 9 người bị thương trước khi bị bắt giữ gần hiện trường. Ngày hôm sau, một nam sinh 15 tuổi dùng dao tấn công trường cũ của mình tại cùng tỉnh, khiến một nhân viên nhà trường thiệt mạng và hai người khác bị thương. Đến ngày 10/10, một phụ nữ 21 tuổi tiếp tục dùng vật nguy hiểm tấn công 3 người tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở Vacsava.