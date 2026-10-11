Vụ tấn công thứ ba tại trường học trong chưa đầy một tuần gây chấn động Ba Lan

Giới chức Ba Lan ngày 10/10 cho biết một phụ nữ dùng vật nguy hiểm tấn công ba người tại một cơ sở giáo dục ở thủ đô Vacsava (Warsaw). Đây là vụ tấn công thứ ba tại trường học ở nước này trong chưa đầy một tuần.

Cảnh sát và lính cứu hỏa tình nguyện tại hiện trường vụ tấn công trường dạy nghề

﻿ở Ostrołęka, Ba Lan. Ảnh: AP

Theo cảnh sát Vacsava, nghi phạm đã tấn công một nữ sinh 17 tuổi và làm bị thương hai người khác. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra tại một trường tư thục sau trung học ở quận Praga. Chiều 10/10, các vết máu vẫn còn nhìn thấy trên bãi cỏ gần lối vào trường. Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ việc, các nạn nhân đang nộp giấy tờ tại văn phòng nhà trường.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cảnh sát Ba Lan cùng ngày cho biết đã tạm giữ 76 người và kiểm tra gần 50.000 trường học trên cả nước nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn sau hai vụ tấn công trước đó trong tuần.

Ngày 7/10, một nam sinh 19 tuổi tại trường dạy nghề ở tỉnh Mazovia, miền trung Ba Lan, dùng vật sắc nhọn tấn công các bạn học, giáo viên và người qua đường, khiến 9 người bị thương trước khi bị bắt giữ gần hiện trường. Ngày hôm sau, một nam sinh 15 tuổi dùng dao tấn công trường cũ của mình tại cùng tỉnh, khiến một nhân viên nhà trường thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Hai vụ việc đầu tiên đều do công dân Ba Lan thực hiện, gây chấn động tại quốc gia vốn chưa phổ biến tình trạng bạo lực học đường do trẻ vị thành niên gây ra.

Chính phủ Ba Lan cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về một thử thách trực tuyến cổ súy các vụ tấn công trường học đang diễn ra. Nhà chức trách cũng chưa xác nhận mối liên hệ giữa các vụ việc.

Trước đó, tối 8/10, trên mạng mạng xã hội và truyền thông chính thống lan truyền thông tin cùng những lời đe dọa với thông điệp “Thứ Sáu đẫm máu”. Trước những tin đồn này, 59 trường học trên khắp Ba Lan chủ động tạm dừng dạy học ngày 9/10, phần lớn tại tỉnh Mazovia. Nhiều trường khác bố trí thêm nhân viên tại cổng để tăng cường an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński khẳng định an toàn của thanh thiếu niên là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp an ninh bổ sung và tổ chức tập huấn ứng phó khủng hoảng. Thủ tướng Donald Tusk cũng cam kết thúc đẩy lại dự luật ngăn chặn nội dung độc hại trên mạng.