Ba Lan tăng cường an ninh tại 10.000 trường học sau những đe dọa trên mạng

Giới chức Ba Lan ngày 9/10 cho biết cảnh sát nước này đã tạm giữ 10 người, chủ yếu liên quan đến các lời đe dọa tấn công trường học trên mạng đồng thời triển khai lực lượng để tăng cường an ninh tại khoảng 10.000 trường học trên cả nước.

Cảnh sát và lính cứu hỏa tình nguyện tại hiện trường vụ tấn công trường dạy nghề

﻿ở Ostrołęka, Ba Lan. Ảnh: AP

Động thái trên diễn ra sau hai vụ tấn công bằng dao trong hai ngày liên tiếp, cùng những lời đe dọa trên mạng với thông điệp “Thứ Sáu đẫm máu”. Cơ quan chức năng Ba Lan cho biết chưa tìm thấy bằng chứng xác nhận các vụ tấn công có liên quan đến một “thử thách” trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski nhận định thông tin sai lệch đang làm gia tăng lo lắng trong dư luận.

Trong số những người bị tạm giữ có một học sinh 13 tuổi tại Warsaw, người đã đăng ảnh con dao lên nhóm trò chuyện của lớp kèm lời đe dọa các bạn cùng lớp. Ngoài ra, một học sinh 14 tuổi bị phát hiện mang dao và pháo đến trường, trong khi hai thiếu niên 15 tuổi ở khu vực gần thủ đô cũng bị tạm giữ sau khi đăng video đe dọa giết người.

Trước đó, ngày 8/10, một cựu học sinh 15 tuổi gây ra vụ tấn công tại một trường tiểu học ở Leszczydol-Nowiny, gần thị trấn Wyszków, cách thủ đô Ba Lan khoảng 50 km về phía đông bắc, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Một ngày trước đó, một thanh niên 19 tuổi dùng dao tấn công các bạn học và giáo viên tại một trường dạy nghề ở Ostrołęka, cách thủ đô khoảng 120 km về phía đông bắc, khiến 9 người bị thương.

Riêng trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục Ba Lan cũng công bố một chương trình mới nhằm hoàn thiện các quy trình bảo đảm an toàn trường học trong tình huống khẩn cấp. Chương trình được phối hợp triển khai với Bộ Nội vụ, dựa trên một sáng kiến an toàn trường học hiện có với sự tham gia của Bộ Quốc phòng. Bộ Giáo dục cho biết mỗi trường sẽ tổ chức ít nhất một buổi tập huấn trong năm nay về các quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp.