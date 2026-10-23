Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng

Ngày 23/10, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố kết luận hội nghị.

Tháng 10/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành sắp xếp, giảm 49,12% số cơ sở giáo dục công lập, trong đó khối thuộc cấp xã quản lý giảm 50,96%, vượt yêu cầu giảm tối thiểu 30% đầu mối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả này tạo điều kiện để thành phố chủ động lựa chọn phương án tiếp tục sắp xếp trên cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động, điều kiện của từng địa bàn, bảo đảm tinh gọn đầu mối gắn với nâng cao chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở kết quả rà soát, phương án của các địa phương và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố đề xuất tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Việc tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập nhằm mục tiêu tinh gọn đầu mối, hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục. Đồng thời, gắn việc tinh gọn đầu mối với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các nhà trường, quyền lợi của người học, nhà giáo và khả năng tiếp cận giáo dục của nhân dân.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh: Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục phải đạt được mục tiêu quan trọng, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, quy mô trường, lớp, số lượng cán bộ quản lý trong tổng số biên chế của từng trường phải phù hợp với yêu cầu thực tế của từng trường, từng địa phương. Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành Giáo dục phải chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo công bằng trong thi cử; tăng cường giáo dục đạo đức, phòng chống các hành vi bạo lực học đường.

Nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch số 77 ngày 9/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố và các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Đối với những vụ việc kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp nhưng chưa được giải quyết triệt để, cần đổi mới tư duy, phương pháp xử lý, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm, gồm: Khu văn hóa, thể thao, du lịch biển và tổ hợp sân golf quốc tế Hà An 3; tuyến đường kết nối Khu đô thị Hạ Long Xanh – Liên Hòa theo hình thức PPP; dự án đường cao tốc kết nối cao tốc Hải Phòng – Hạ Long với đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời xem xét Kế hoạch tổ chức đối ngoại của lãnh đạo cấp thành phố năm 2027; công tác chuẩn bị Tuần văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm tuần tới cùng một số nội dung quan trọng khác.