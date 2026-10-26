Sự kiện trong tuần

Từ ngày 26/10-1/11/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 26/10:

Họp nghe Đề án điều chỉnh ranh giới và sáp nhập KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh vào KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn.

Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tư pháp, chương trình đầu tư công xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2028.

Họp nghe và cho ý kiến về: Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Danh mục dự án thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách thành phố giai đoạn 2026-2030; Phương án xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2027.

Đoàn khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại làm việc với TP Quảng Ninh.

Đoàn Đại biểu Hội đồng thành phố Cheongju (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với NSNN năm 2024-2025 của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước năm 2026.

- Thứ Ba, ngày 27/10:

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2026.

Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2026.

Tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh" và cuộc thi trực tuyến "Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026".

Hội nghị tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, bảo đảm an toàn trường học theo Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 và các quy định thi hành Luật.

Chương trình trao học bổng cho 305 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Hoà và phường Mông Dương.

- Thứ Tư, ngày 28/10:

Khai mạc Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh.

- Thứ Năm, ngày 29/10:

Hội nghị ASEAN về 5G.

Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU.

Hội thảo về hạ tầng tin cậy số, nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác AI Việt Nam - Nhật Bản.

- Thứ Sáu, ngày 30/10:

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026.

Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và phát động cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

- Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 31/10 và 1/11:

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ xã Đông Ngũ năm 2026.

Vòng Chung kết Cuộc thi âm nhạc “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026.

Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026 (Khu Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, phường Yên Tử).