Các đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công trước ngày 31/12

Chiều 30/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành uỷ nghe, cho ý kiến về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố kết luận hội nghị.

Kế hoạch vốn giao đầu năm 2026 gấp 2 lần so với kế hoạch năm 2025, tuy nhiên, tính đến ngày 29/10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Quảng Ninh đạt được rất tích cực. Tổng số vốn giải ngân đạt 91% so với chỉ tiêu cả năm 2026; tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2026 đạt 80% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, cao hơn cùng kỳ.

Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc được thực hiện; công tác giải ngân triển khai thường xuyên. Các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, điều chỉnh dự án được các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cùng với đó, tiến độ triển khai các dự án cơ bản được kiểm soát, nhiều dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp đang được tập trung thi công; dự án khởi công mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu và dự kiến khởi công trong quý IV/2026, tạo dư địa giải ngân lớn trong các tháng cuối năm.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong 2 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, cùng các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm trước ngày 31/12/2026, đảm bảo tăng trưởng trên địa bàn thành phố trong quý IV đạt 14,5% và cả năm 2026 đạt trên 13%. Trong đó, lưu ý khẩn trương rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiệm thu, quyết toán, tất toán các dự án thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, đảm bảo chất lượng công trình, khối lượng hoàn thành và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW (ngày 4/5/2026) của Bộ Chính trị và Kế hoạch 547-KH/TU (ngày 6/6/2025) của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển kinh tế tư nhân, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 2.815 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký 40.025 tỷ đồng; số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 14.315 doanh nghiệp; tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đến nay đạt 47.498 tỷ đồng, chiếm 60% tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,7% tổng số lao động. Toàn thành phố có thêm 6 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học công nghệ lên 41 doanh nghiệp.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh: Khu vực kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Do đó, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn vốn, triển khai các dự án khoa học công nghệ, giảm thiểu thanh tra, kiểm tra nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; phấn đấu tỷ lệ tăng GRDP của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của thành phố từ 45-50%.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến về việc triển khai mô hình nhà văn hóa số cùng một số nội dung quan trọng khác.

