Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 14/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiến độ công tác GPMB và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì và kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, đến thời điểm này, mọi công tác cho bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Các địa phương thành lập 624 tổ bầu cử, với 6.380 thành viên. Tại 100% thôn, bản, khu phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử tại các nhà văn hóa, địa điểm bầu cử, trụ sở UBND xã, phường, đặc khu; đồng thời hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử là 395.339 người. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đã được thực hiện đầy đủ, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, tích cực cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử tiếp tục tập trung triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử bảo đảm đúng quy định, tiến độ; tăng cường tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị bầu cử theo thẩm quyền; nhất là rà soát, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, địa điểm bầu cử. Trong ngày bầu cử, chỉ đạo các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và đúng quy định. Cùng với đó, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các địa điểm bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử bảo đảm lựa chọn được những người có đủ năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để dẫn dắt, gắn kết cộng đồng dân cư trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo tiến độ công tác GPMB; việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có chuyển biến. Đối với 15 dự án đang được theo dõi, đến ngày 13/8 đã hoàn thành GPMB trên 6.400ha, đạt gần 88%, tăng gần 131 ha so với kỳ báo cáo trước. Trong một tháng qua, tổng diện tích giải phóng mặt bằng tăng thêm trên 157ha; trong đó, Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - giai đoạn 1 và Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh cũng đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giá bồi thường, vật liệu xây dựng và tăng cường nhân lực cho các địa phương có khối lượng GPMB lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh: Các nút thắt về cơ chế, kinh phí, nhân sự đã cơ bản được giải quyết, tháo gỡ, do đó phải tập trung rà soát, hoàn thành các dự án theo tiến độ được giao, không để vì lý do vướng mắc GPMB mà ảnh hưởng tiến độ dự án, đặc biệt đối với các dự án khu công nghiệp và Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.