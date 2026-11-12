Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Trung đoàn 244

Chiều 12/11, tại Trung đoàn 244, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và việc xây dựng, giới thiệu các điển hình tiêu biểu.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; đồng chí Vũ Thị Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh cùng chỉ huy Trung đoàn 244.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Thượng tá Nguyễn Đình Cường, Chính ủy Trung đoàn 244, cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW nghiêm túc, đồng bộ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, rèn luyện kỷ luật và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nội dung học tập, thực hành theo Bác được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác và duy trì thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, các tổ chức quần chúng.

Nổi bật, Trung đoàn đã triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác dân vận và hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên. Trong đó, mô hình “Dân vận khéo” tuyên truyền, vận động nhân dân phường Vàng Danh tự nguyện cho mượn đất rừng phục vụ huấn luyện, diễn tập được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công nhận trong hai năm 2025 và 2026. Qua triển khai, đơn vị đã vận động mượn hơn 67ha đất rừng, góp phần tháo gỡ khó khăn về địa điểm huấn luyện, diễn tập, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Việc học tập và làm theo Bác còn được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng chính quy. Năm 2026, Trung đoàn tổ chức thực hiện 9 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; trong đó, 3 sáng kiến được công nhận cấp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 3 sáng kiến tham gia cấp Quân khu đạt 1 giải A và 2 giải C. Đơn vị kết nạp 9 đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 31 đồng chí; 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Thị Thiểm ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Trung đoàn 244 nghiêm túc, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, được cụ thể hóa bằng những mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả. Các nội dung học tập và làm theo Bác gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nguyện vọng của nhân dân.

Thông qua khảo sát, đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng thời ghi nhận những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiêu biểu trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.