Ban Tuyên giáo Thành ủy khảo sát công tác tư tưởng, thông tin cơ sở tại phường Uông Bí

Ngày 24/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh do đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành liên quan, đã khảo sát, đánh giá thực trạng, hoạt động của lực lượng làm công tác tư tưởng và công tác thông tin cơ sở trên địa bàn phường Uông Bí.

Tại buổi làm việc, phường Uông Bí báo cáo khái quát tình hình địa phương; thực trạng đội ngũ, lực lượng làm công tác tư tưởng, thông tin cơ sở; hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế, hạ tầng thông tin và các phương thức tuyên truyền đang được triển khai trên địa bàn. Theo báo cáo, công tác tư tưởng và thông tin cơ sở được cấp ủy, chính quyền phường xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân và phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện công tác tư tưởng, thông tin cơ sở trên địa bàn phường có sự tham gia của nhiều lực lượng trong hệ thống chính trị. Trong đó, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường có 15 người; đội ngũ báo cáo viên cấp phường 5 người; cộng tác viên dư luận xã hội 8 người; tuyên truyền viên phường 48 người. Bên cạnh đó, khoảng 1.350 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng tham gia trực tiếp vào công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin ở cơ sở.

Hệ thống thông tin cơ sở từng bước được đa dạng hóa, kết hợp giữa các phương thức truyền thống với nền tảng số. Phường hiện có 24 cụm loa tại 24 khu dân cư; duy trì Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử phường, fanpage “Tin tức Uông Bí 24/7”, Zalo Uông Bí - S, hệ thống bảng tin, pano, áp phích và các cụm thông tin tuyên truyền. 100% khu phố duy trì bảng tin tại nhà văn hóa để phục vụ niêm yết, tuyên truyền, thông báo hành chính và cung cấp thông tin thiết yếu đến nhân dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các lực lượng thông tin, tuyên truyền của phường đã sản xuất 1.539 tin, bài, video; 25 phóng sự; khai thác 2.740 tin, bài, video và phát 1.789 tin, bài, phóng sự trong các chương trình phát thanh hằng ngày. Trên các hạ tầng thông tin do Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường quản lý đã tuyên truyền 2.735 tin, bài, video, infographic.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác truyền thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Uông Bí cũng xác định một số khó khăn, hạn chế như đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin cơ sở phần lớn kiêm nhiệm; một bộ phận cán bộ chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ truyền thông; kỹ năng ứng dụng công nghệ số, sản xuất nội dung đa phương tiện chưa đồng đều. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thông tin cơ sở, nhất là hệ thống truyền thanh tại một số khu vực, còn hạn chế.

Trên cơ sở khảo sát, phường đề xuất tiếp tục được quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và thông tin cơ sở; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số, truyền thông đa phương tiện; quan tâm nguồn lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ; đồng thời có hướng dẫn thống nhất về quy trình cung cấp, chia sẻ và xử lý thông tin giữa các cấp, ngành, bảo đảm thông tin chính thống được cung cấp nhanh chóng, chính xác, nhất quán trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm hoặc được dư luận quan tâm.