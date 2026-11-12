Phường Hà Lầm: Học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phường Hà Lầm đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phục vụ nhân dân, lan tỏa các phong trào thi đua hiệu quả và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phường Hà Lầm triển khai GPMB xây dựng chợ Hà Trung với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14,2 tỷ đồng.

Bám sát chỉ đạo của thành phố và các nghị quyết, chương trình công tác của địa phương, Đảng bộ phường Hà Lầm đã nhanh chóng rà soát, điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong triển khai phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, điều hành đồng bộ các nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng để địa phương tăng tốc trong giai đoạn cuối năm.

Một trong những điểm sáng của phường Hà Lầm là công tác thu NSNN. 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt 207,744 tỷ đồng, bằng 108% dự toán năm. Trong đó, nổi bật thu tiền sử dụng đất đạt 134% kế hoạch, thuế ngoài quốc doanh đạt 145% và thu từ các nguồn khác đạt 193% kế hoạch. Những kết quả này đã góp phần tạo nguồn lực để địa phương triển khai các nhiệm vụ chi ngân sách, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Cùng với đó, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị và công tác GPMB. Về đầu tư công, phường Hà Lầm đang triển khai 13 dự án chuyển tiếp từ năm 2025, với tổng mức đầu tư 186,677 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án do UBND phường quyết định chủ trương đầu tư đã hoàn thành; 2/3 dự án do UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đã hoàn thành, dự án còn lại đạt 90% khối lượng thi công. Trong năm 2026, phường triển khai 20 dự án khởi công mới, với khối lượng thi công đạt 5-80%.

Phường cũng xác định ưu tiên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường khu Hà Lầm, xử lý các điểm ngập úng, đầu tư xây dựng chợ dân sinh Cao Thắng và cải tạo cảnh quan hồ Hòa Bình... Việc triển khai đồng bộ các công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mà còn tạo diện mạo đô thị khang trang, nâng cao điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân.

Trong bối cảnh đó, đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” được phường Hà Lầm xác định là động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khu phố với kết quả cụ thể. Phường đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thành lập mới 32 doanh nghiệp, 2 HTX; hoàn thành 100% nhiệm vụ chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chợ số, lắp đặt camera AI và thí điểm kios thông minh tại các nhà văn hóa khu phố.

Phường Hà Lầm phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, khu phố cụ thể hóa nội dung thi đua theo tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Lầm, cho biết: Trung tâm xác định sẽ tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phấn đấu góp phần hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Cùng với đó, trung tâm chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, duy tu hạ tầng và phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Song song với đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được địa phương xác định là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong kỳ báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 1.964 hồ sơ mới; hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 98,8%. Đáng chú ý, cán bộ tại trung tâm đã hỗ trợ, hướng dẫn 310 lượt công dân thực hiện nộp hồ sơ tại kios thông minh, góp phần giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm Phạm Duy Thanh cho biết: Thời gian tới Đảng bộ phường Hà Lầm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 về “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị”; tập trung tăng thu ngân sách, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, khu phố xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, từng bước xây dựng Hà Lầm ngày càng văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.