Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Thành ủy Quảng Ninh

Sáng 12/11, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Quảng Ninh để khảo sát triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và gương điển hình tiêu biểu. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai. Trong đó, nhấn mạnh việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng văn hóa trong Đảng, đạo đức công vụ, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phát triển xanh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh: Sau 4 tháng triển khai, Thành ủy đã có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển trọng tâm từ “học tập và làm theo” sang “học tập, làm theo và thực hành theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện không dừng lại ở quán triệt, học tập hay đăng ký nội dung làm theo mà phải hướng đến những kết quả cụ thể, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải trả lời được câu hỏi: Thực hành theo Bác tạo ra chuyển biến gì và được đo lường bằng thước đo nào. Việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng được thực hiện thông qua rà soát, đánh giá định kỳ hằng quý, bảo đảm các mô hình không chỉ dừng ở phong trào mà tạo được giá trị thiết thực trong cộng đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng dành thời gian đánh giá, lựa chọn gương điển hình tiêu biểu của Quảng Ninh được tôn vinh tại chương trình giao lưu “Bứt phá Việt Nam” năm 2026.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận những cách làm chủ động của Quảng Ninh, nhất là việc gắn thực hành theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các điểm nghẽn, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện việc đo lường kết quả đầu ra, xây dựng danh mục những việc khó cần tập trung giải quyết trong năm 2027; cụ thể hóa tiêu chí nêu gương, đổi mới hình thức học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị Quảng Ninh lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình gắn với dấu ấn tăng trưởng hai con số liên tục nhiều năm; làm rõ cách làm, hiệu quả trước và sau thực hiện, khả năng nhân rộng để giới thiệu tham gia chương trình giao lưu điển hình toàn quốc. Hồ sơ cần gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 16/11/2026.