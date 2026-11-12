Bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá hàng hóa những tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Biểu dương 20 địa phương kiểm soát chỉ số CPI thấp hơn bình quân chung cả nước

Thông báo nêu: Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất định, đặc biệt xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua các tuyến hàng hải chiến lược đã gây áp lực lên giá dầu, nhiên liệu, nguyên vật liệu và chi phí vận tải quốc tế; lạm phát toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục được điều hành thận trọng.

Trong nước, mặt bằng giá trong 10 tháng đầu năm 2026 biến động, chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ, biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước; bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, toàn diện các giải pháp quản lý, điều hành giá; triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, giảm giá điện và các giải pháp về thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào, qua đó, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế áp lực lạm phát chi phí đẩy và tạo nền tảng kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026. Qua kết quả 10 tháng đầu năm 2026, biểu dương 20 địa phương đã rất nỗ lực, cố gắng trong việc kiểm soát chỉ số CPI thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026

Những tháng còn lại năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng…; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường.

Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân; hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá đến hết năm 2026.

Chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách (giảm thuế xăng, giảm giá điện).

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ; bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh phổ biến, tập huấn các quy định mới về giá; chủ động, khẩn trương tổ chức tiếp nhận kê khai giá theo phân công nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và điều hành giá.

Ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, không để bị động; nghiên cứu định hướng chính sách cho năm 2027, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án xử lý, duy trì tính liên tục, tránh để "khoảng trống" khi các chương trình, chính sách hỗ trợ hiện hành hết hiệu lực.

Theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước; điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung. Theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Chủ trì triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027; tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối; không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Chủ động phương án bảo đảm nguồn cung

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chủ động phương án khôi phục sản xuất, tái đàn sau thiên tai, dịch bệnh; theo dõi giá phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật tư nông nghiệp, phối hợp điều hòa nguồn cung giữa các vùng, các địa phương.

Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải

Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng; phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, khai thác, vận chuyển cát, đá, đất san lấp và các vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm. Chỉ đạo cập nhật, công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm nguồn cung đầy đủ với giá hợp lý. Rà soát kế hoạch điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đánh giá kỹ tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về giá sách giáo khoa, các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, lợi dụng nhu cầu học tập để tăng giá bất hợp lý. Rà soát kế hoạch điều chỉnh giá dịch vụ do Nhà nước quản lý, đánh giá kỹ tác động đến CPI và đời sống người dân.

Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Rà soát nguồn cung, tình hình khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, bảo đảm phù hợp với diễn biến thị trường, phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân và các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI trên địa bàn; xác định rõ các yếu tố do biến động cung cầu, chi phí đầu vào, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý và các yếu tố mùa vụ để có giải pháp điều hành phù hợp. Tập trung kiểm soát giá các mặt hàng có mức tăng cao; chủ động bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, phấn đấu đưa tốc độ tăng CPI trên địa bàn về mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm công tác kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong 2 tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, tăng giá đột biến, góp phần ổn định mặt bằng giá trên địa bàn, thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu./.