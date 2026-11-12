Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm ...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón,...) và các loại hàng tiêu dùng khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu

Bên cạnh đó, chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm theo lĩnh vực, địa bàn.

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có phục vụ mục tiêu chung trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai việc kiểm tra các đơn vị thuộc quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương qua công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Quán triệt, tập huấn cho các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, cơ quan quản lý thương mại điện tử) nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chấn chỉnh, xử lý tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tới người dân (chú trọng các tỉnh biên giới, vùng núi xa xôi, hải đảo, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số...) chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tới các lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao

Kế hoạch giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; chủ động phân tích, đánh giá thông tin rủi ro, xác định nhóm mặt hàng trọng điểm, tăng cường lực lượng, thiết bị kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh.

Xây dựng và triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền, trong đó tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng hóa có giá trị cao, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết yếu tập trung vào các đối tượng trọng điểm (doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thương nhân đầu mối và cư dân biên giới thường xuyên thu gom, mang vác hàng hóa qua biên giới...).

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ đạo lực lượng Thuế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn...

Trong đó, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn tiền thuế, chuyển giá trốn thuế; mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế; phối hợp rà soát, xử lý tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma" để vi phạm pháp luật.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đối với các mặt hàng lưu thông trên thị trường

Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; tập trung kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đối với các mặt hàng buôn bán, lưu thông trên thị trường.

Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các chủ sở hữu/đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu, các hiệp hội ngành nghề, các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại khác.

Chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác trao đổi thông tin, chủ động rà soát các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), website, ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok,...) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động nhiều về giá trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của đối tượng; xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực biên giới, đường sông, cảng biển, vùng biển... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... không để hình thành các tụ điểm, kho bãi tập kết, chứa hàng hoá xuất lậu, nhập lậu ở khu vực biên giới.

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực tố giác vi phạm, tội phạm, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới.

Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội Nhân dân, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng nước láng giềng trong trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp điều tra, xác minh, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hai bên biên giới và trên biển bảo đảm bảo đúng quy định.

Xét xử nghiêm các vụ án về buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức xác minh điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, bóc gỡ xử lý đường dây tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gian lận xuất xứ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vụ án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, chuyển giao; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để răn đe, phòng ngừa chung.

Tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; tăng cường lực lượng tại cơ sở để phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; mở rộng điều tra, xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển sách lậu, văn hóa phẩm độc hại; phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, kiểm dịch, kiểm tra các sản phẩm hàng hóa phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt sản phẩm hàng hóa là lương thực, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách mang theo hàng hóa trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không (trọng điểm là các nhà ga, bến tàu, sân bay, bến xe, điểm, bãi đỗ xe, các tuyến tàu hỏa, ô tô chở khách, chở hàng hóa từ biên giới vào nội địa).

Cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho Nhân dân

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phản ánh các biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê hoặc trực tiếp tham gia buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường thời lượng tuyên truyền về chính sách, pháp luật; kịp thời đưa tin các vụ điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia và các cơ quan liên quan tăng cường thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng các phóng sự, tin, bài; trao đổi, chia sẻ và kịp thời đưa tin, bài phản ánh công khai diễn biến vụ việc, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Ban Chỉ đạo các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng chuẩn bị cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tăng cường lực lượng, thiết bị, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, vi phạm về niêm yết giá,... nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phục vụ dịp cuối năm Tết Nguyên đán.

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, không để phát sinh các kho, bãi, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, địa bàn nội địa nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả.