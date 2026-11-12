Cảnh giác trước hàng giả

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Quảng Ninh đã liên tục ra quân kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ việc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cho người tiêu dùng.

Thời điểm những tháng cuối năm hoạt động giao thương trên địa bàn ngày càng sôi động, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường. Đặc biệt, sự phát triển của thương mại điện tử khiến việc mua sắm qua mạng dễ phát sinh rủi ro do thông tin người bán và chất lượng sản phẩm khó kiểm chứng. Nhận diện rõ thách thức này, lực lượng QLTT thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đầu tháng 10/2026, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT thành phố) trong quá trình kiểm soát địa bàn đã phát hiện 185 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Hermès. Số hàng này không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, sai lệch về phông chữ và bao bì so với hàng chính hãng, đồng thời không có cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2026.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Mạo Khê, Đội QLTT số 7 đã thu giữ hàng chục sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu Thom Browne, Louis Vuitton và Hermès, ra quyết định xử phạt hơn 52 triệu đồng. Đáng chú ý, trong hai ngày 12 và 13/5/2026, Đội QLTT số 1 đã khám xét 3 kho hàng tại phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 795 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike cùng 1.186 vòng bi công nghiệp giả các nhãn hiệu Koyo, NSK, SKF… Toàn bộ hàng hóa vi phạm đều bị lập hồ sơ xử lý và buộc tiêu hủy theo quy định.

Bằng các biện pháp quyết liệt, từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT thành phố Quảng Ninh đã thực hiện 860 lượt kiểm tra (trong đó có 772 lượt kiểm tra đột xuất). Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường, đơn vị đã phát hiện, xử lý 812 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt, phát mại và tiêu hủy hàng hóa lên tới hơn 36,4 tỷ đồng.

Riêng nhóm hành vi vi phạm về hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ ghi nhận 269 trường hợp (tăng 133% so với cùng kỳ), buộc tiêu hủy trên 25.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn như Adidas, Gucci, Apple, Dior... với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử lý 15 trường hợp vi phạm về tem nhãn hàng hóa.

Đội QLTT số 5 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

Song song với việc xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được đơn vị xác định là giải pháp trọng tâm, quan trọng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT thành phố đã phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 9.500 lượt tổ chức, cá nhân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về các hành vi vi phạm mới phát sinh; đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc khi mua sắm; đồng thời chủ động lưu giữ thông tin giao dịch, hóa đơn và hình ảnh sản phẩm để làm căn cứ phản ánh, khiếu nại tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu gian lận... Trên môi trường mạng, cơ quan chức năng rà soát 782 cơ sở kinh doanh trực tuyến, vận động ký cam kết chấp hành quy định và thường xuyên đăng tải các tin, bài cảnh báo…

Thông qua công tác tuyên truyền, người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn trong tự bảo vệ quyền lợi của mình. Từ đầu năm, lực lượng QLTT đã tiếp nhận và giải quyết 9 phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và vấn đề hóa đơn; trong đó có trường hợp bị xử phạt 4 triệu đồng, một số vụ việc khác được giải quyết qua thỏa thuận dân sự...

Ông Nguyễn Đình Hưng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành nhằm siết chặt QLTT. Trong đó, tập trung vào những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ làm giả cao. Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng nâng cao hiểu biết, biết cách tự nhận diện hàng thật, hàng giả...