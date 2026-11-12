Giữ vững an ninh trật tự dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, Công an Quảng Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, từ ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an 54 xã, phường, đặc khu và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai tuần tra vũ trang trên toàn địa bàn. Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ từ 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, khung giờ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tai nạn và sự cố bất ngờ. Hoạt động tuần tra tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm đường phố, nhất là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; đồng thời tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và ma túy.

Thiếu tá Lê Vũ Anh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, cho biết: Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá các vụ án, vụ việc, đơn vị đã lựa chọn những tuyến, địa bàn có nguy cơ cao phát sinh tội phạm về trật tự xã hội để xây dựng kế hoạch tuần tra phù hợp. Nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động xử lý tình huống, kịp thời cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) phối hợp với Công an phường Uông Bí kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động quá giờ quy định.

Đối với tội phạm ma túy, Công an thành phố tập trung đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới. Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 700 vụ liên quan đến ma túy; trong đó xử lý hình sự 614 vụ với hơn 1.340 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy, đáng chú ý có 104 đầu pod và gần 2.400ml dung dịch chứa etomidate, cùng 2 khẩu súng và 25 viên đạn.

Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, Công an thành phố chú trọng quản lý người nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Các giải pháp được triển khai gắn với mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, hướng tới kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa tăng cao cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công an thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, tuyến biển và tuyến sông trọng điểm. Các lực lượng tập trung phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tăng cường trao đổi thông tin, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, liên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) phối hợp phát hiện, xử lý vụ vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc, tháng 10/2026.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, cuối tháng 10/2026, Công an thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới, với sự tham gia của các phòng nghiệp vụ và công an 54 xã, phường, đặc khu. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình tội phạm, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Theo Đại tá Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Công an thành phố, công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng và các lĩnh vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm; phát huy vai trò của người dân trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong những tháng cuối năm.