BĐBP thành phố Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn" số lượng lớn

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Cụ thể, vào hồi 5 giờ, ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn kiểm tra, phát hiện bắt giữ 11 đối tượng đang có hành vi bốc vác, vận chuyển hàng hóa, trái phép. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số đối tượng điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy trốn.

Tại hiện trường lực lượng BĐBP thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy, 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 14K-154.05. Khi kiểm tra hàng hóa được chứa trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận đươc thuê bốc vác, vận chuyển hàng thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, các đối tượng bốc vác hàng hóa từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ để bốc hàng lên. Khoảng 5 giờ, ngày 22/10 khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe ô tô thì bị BĐBP phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP đang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.