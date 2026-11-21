Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở BĐBP Quảng Ninh

Bám sát thực tiễn địa bàn biên giới, biển đảo và cửa khẩu, năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo từ kỷ luật, kỷ cương

Năm 2026, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển thành phố Quảng Ninh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy, khí N2O và xuất nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trên biển, tình trạng tàu cá nước ngoài lợi dụng thời tiết xấu xâm phạm vùng biển khai thác hải sản trái phép còn diễn ra. Thực tế này đặt ra yêu cầu cao đối với bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trên tuyến đầu.

Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2026.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thành ủy thành những chương trình hành động sát thực tiễn. Trọng tâm là thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Điểm nhấn rõ nét trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP thành phố năm 2026 là thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy BĐBP thành phố đã chỉ rõ những bất cập trong giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bảo vệ chính trị nội bộ và việc chấp hành kỷ luật, pháp luật ở một số đơn vị. Trong năm, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng, 15 cấp ủy viên; giám sát 4 tổ chức đảng, 28 cấp ủy viên. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện 59 cuộc kiểm tra đối với 14 tổ chức đảng, 168 đảng viên và 20 cuộc giám sát đối với 9 tổ chức đảng, 74 đảng viên.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, cho biết: Đảng ủy yêu cầu gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm người chỉ huy; không công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm nếu đơn vị không có ít nhất hai quý hoàn thành xuất sắc, các quý còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng trực tiếp dự sinh hoạt dân chủ cuối năm, lấy phiếu tín nhiệm chỉ huy các cấp, khảo sát tình hình chính trị nội bộ để nắm bắt tư tưởng bộ đội, kịp thời phòng ngừa sai phạm từ sớm.

Cùng với siết chặt kỷ luật, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác Đảng; duy trì mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” với 52 bộ câu hỏi, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn đơn vị.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố kiểm tra việc chấp hành xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Sức chiến đấu của tổ chức đảng được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2026, BĐBP Quảng Ninh tổ chức thành công chương trình làm điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Hải Sơn, phục vụ chu đáo chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng biên phòng triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển khí cười, xuất nhập cảnh trái phép.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, tập thể Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Toàn đơn vị có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; một cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025.

Củng cố cơ sở chính trị vững mạnh nơi phên giậu

Không chỉ chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh từ bên trong, Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh còn phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ Đồn BP Cô Tô tặng cờ Tổ quốc, áo phao kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm IUU.

Đảng ủy đã tham mưu, giới thiệu kiện toàn 25 đồng chí chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã, phường, đặc khu biên giới, biển đảo; duy trì 95 đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố và phân công 356 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.490 hộ gia đình ở khu vực biên giới… Những hoạt động này đã góp phần giúp các tổ chức cơ sở đảng vùng biên được củng cố nền nếp sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Để đội ngũ cán bộ tăng cường phát huy hiệu quả thực chất, Đảng ủy BĐBP thành phố chú trọng lựa chọn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có năng lực, am hiểu công tác hành chính, dân vận tham gia cấp ủy và sinh hoạt chi bộ thôn, bản. Năm 2026, có 19/25 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã được cử tập huấn chuyên sâu về công tác Đảng, vận động quần chúng do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức. Đồng thời, Đảng ủy phối hợp với cấp ủy địa phương thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ này.

Cùng với xây dựng hệ thống chính trị, BĐBP thành phố tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội. Năm 2026, đơn vị trao tặng hàng nghìn suất quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên; riêng chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản và Ngày hội Biên phòng toàn dân trao 510 suất quà, trị giá trên 500 triệu đồng. Các mô hình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", 'Tổ dân vận đối ngoại" và 10 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng hiệu quả đã tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.