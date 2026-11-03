BĐBP Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Sáng 3/11, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, chủ trì và trực tiếp quán triệt tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề. Trong đó, 3 chuyên đề tập trung vào các nghị quyết ngày 15/10/2026: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.

Các chuyên đề còn lại gồm: Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Cùng với những nội dung cốt lõi, điểm mới của các văn bản, hội nghị quán triệt định hướng xây dựng chương trình hành động của Quân ủy Trung ương và các nội dung cần triển khai trong Quân đội. Các đảng viên cũng được thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, định hướng nhiệm vụ năm 2027 trong Quân đội.

Hội nghị giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên BĐBP thành phố nắm vững những nội dung trọng tâm, làm cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận thành chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.