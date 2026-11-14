Bổ sung quy định về triển lãm trên không giang mạng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 410/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về địa điểm tổ chức triển lãm.

Theo đó, tổ chức triển lãm tại không gian nhất định phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy.

Tổ chức triển lãm trên không gian mạng phải có bản thiết kế mô tả phương án tổ chức trưng bày trên không gian mạng và tác phẩm mỹ thuật, nội dung tác phẩm trưng bày không vi phạm các quy định tại Điều 8 Nghị định này và Điều 7 Luật An ninh mạng.

Bổ sung thẩm quyền cấp phép triển lãm trên không gian mạng

Bên cạnh đó, Nghị định 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 14 về thẩm quyền cấp phép triển lãm.

Theo đó, bổ sung thẩm quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do các cơ quan trung ương và tổ chức quốc tế tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam (bổ sung điểm đ sau điểm d tại khoản 1 Điều 14).

Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại địa phương tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam (bổ sung điểm c sau điểm b tại khoản 2 Điều 14).

Sửa quy định về chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Nghị định 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 27 về chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Cụ thể, văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng là thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và ban hành văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi ban hành văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng sau đây:

Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia.

Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di sản thế giới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2026./.